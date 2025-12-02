Federica Mogherini, aliada del castrismo en Europa, arrestada por presunto fraude

La ex alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, cercana al régimen cubano, fue detenida este martes en Bruselas en el marco de una investigación por presunto fraude y corrupción en proyectos financiados por la UE, según informó el diario belga Le Soir.

La política italiana, que entre 2014 y 2019 fue la principal diplomática del bloque comunitario y posteriormente rectora del Colegio de Europa, es sospechosa de haber participado en un esquema de malversación de fondos públicos destinados a la formación de jóvenes diplomáticos europeos, informó el diario español El Mundo.

De acuerdo con las autoridades belgas y la Fiscalía Europea (EPPO), las pesquisas incluyen registros en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas y en la sede del Colegio de Europa en Brujas.

Dos altos funcionarios —el diplomático italiano Stefano Sannino y un directivo de la institución académica— también fueron detenidos para ser interrogados.

Los delitos investigados podrían constituir fraude en la contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) participó en la operación junto con la policía federal belga.

El caso de Mogherini ha provocado reacciones inmediatas no solo en Europa, sino también en América Latina, donde su nombre está vinculado a una postura abiertamente complaciente con el régimen cubano.

Durante su mandato, mantuvo una relación de afinidad con La Habana y fue considerada por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla como una “Querida Amiga” de la Revolución.

En varias ocasiones, Mogherini defendió públicamente el diálogo con el gobierno de Raúl Castro y más tarde con Miguel Díaz-Canel, evitando condenar la represión contra opositores y manifestantes.

Su visita oficial a Cuba en septiembre de 2019 coincidió con una de las mayores olas represivas de los últimos años: la Marcha de los Girasoles, durante la cual más de 100 activistas fueron arrestados.

“Estaba en Cuba cuando se producía una ola represiva como muy pocas ha habido, y la señora Mogherini hablaba de una Cuba estupenda”, denunció entonces el eurodiputado español Hermann Tertsch, quien la acusó de complicidad con “la sangrienta dictadura cubana”.

En aquel viaje, la diplomática fue recibida con honores oficiales, recorrió el casco histórico de La Habana y evitó reunirse con miembros de la oposición o con organizaciones de derechos humanos.

Sus discursos destacaban la “cooperación y amistad” entre Bruselas y La Habana, pese a las denuncias internacionales de represión, censura y presos políticos en la isla.

La detención de Mogherini se suma a una serie de escándalos que en los últimos años han sacudido a las instituciones europeas, como el Qatargate y el Moroccogate, y que han puesto en entredicho la transparencia del aparato burocrático de la UE.

Según testigos citados por Le Soir, una decena de agentes ingresaron en la sede del SEAE a primera hora de la mañana para requisar documentos y equipos informáticos. La Fiscalía Europea investiga posibles irregularidades en contratos vinculados al programa de formación de diplomáticos entre 2021 y 2022.

Hasta el momento, ni Mogherini ni sus abogados han emitido declaraciones públicas. La Comisión Europea, por su parte, confirmó los registros, aunque se limitó a señalar que el caso se refiere a “actividades del mandato anterior”.