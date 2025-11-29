Mercado informal bajo presión: Estabilidad del dólar, caída del euro y auge de la moneda digital

El mercado informal de divisas en Cuba amanece este sábado con señales de estabilidad en el dólar, leve retroceso del euro y una nueva subida de la Moneda Libremente Convertible (MLC), que continúa escalando hasta marcar su nivel más alto del mes.

Según los datos publicados por elTOQUE en su Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMi), el dólar estadounidense (USD) se mantiene en 445 pesos cubanos (CUP), igual que en la jornada anterior.

Tasa de cambio informal en Cuba Sábado, 29 Noviembre, 2025 - 06:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 445 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 490 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 270 CUP

El euro (EUR) desciende ligeramente hasta 490 CUP, cinco pesos por debajo de la cotización de la víspera, mientras que la moneda digital (MLC) sube otros cinco pesos, para situarse este sábado en los 270 CUP, consolidando su tendencia alcista.

Evolución de la tasa de cambio

Un cierre de mes marcado por la volatilidad

El comportamiento de las últimas semanas confirma que el mercado informal cubano ha entrado en una fase de reajuste, tras la fuerte caída de inicios de noviembre y la irregular recuperación a mediados de mes.

Los gráficos de evolución elaborados por CiberCuba a partir de los datos publicados por elTOQUE muestran que, mientras el dólar y el euro se estabilizan en la franja de los 440–490 CUP, la MLC ha experimentado un ascenso constante, pasando de 200 a 270 CUP en solo 30 días.

Lo más leído hoy:

Este contraste evidencia un cambio en el comportamiento del mercado: la MLC —que durante meses se mantuvo estable— ha ganado protagonismo como divisa de referencia desde que el régimen arreció en su campaña contra el medio independiente y la TRMi, ante la posible parálisis provocada en el mercado informal de divisas por la persecución y represión de sus actores.

Contexto político y expectativas económicas

El repunte del mercado paralelo coincide también con la pérdida de credibilidad del anuncio oficial del Banco Central de Cuba (BCC) sobre la creación de un “mercado cambiario ordenado y transparente”.

Tres semanas después de aquel comunicado, no existen señales de implementación real ni medidas que respalden el supuesto nuevo sistema cambiario.

Economistas consultados por este medio señalan que la falta de divisas, la inflación persistente y la desconfianza estructural en el peso cubano mantienen intactas las causas que impulsan el valor del dólar, el euro y la MLC en la calle.