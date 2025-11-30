Se derrumba otro aliado del castrismo: Ralph Gonsalves pierde el poder tras 24 años en San Vicente y Las Granadinas

Ralph Gonsalves y Díaz-Canel durante la visita de este último a SVG en 2022.

El primer ministro más longevo del Caribe y uno de los aliados más fieles del régimen cubano, Ralph Gonsalves, sufrió una derrota aplastante en las elecciones generales de San Vicente y las Granadinas, poniendo fin a 24 años de poder ininterrumpido.

La caída del líder conocido como “Camarada Ralph” representa también un golpe simbólico para La Habana, que pierde a uno de sus respaldos diplomáticos más sólidos en el Caribe.

Según reportó la agencia EFE, el opositor Nuevo Partido Democrático (NDP) obtuvo 14 de los 15 escaños del Parlamento, dejando al histórico Partido de la Unidad Laborista (ULP) con apenas un asiento, casualmente el del propio Gonsalves, de 79 años.

Su hijo y ministro de Finanzas, Camillo Gonsalves, así como el ministro de Agricultura, Saboto Caesar, también perdieron sus cargos frente a candidatos opositores.

El nuevo primer ministro, Godwin Friday, de 66 años, juró el cargo de inmediato, asegurando que no quería “un vacío en la gobernanza” y prometiendo “cambios importantes y transformadores” para el país, según citó EFE.

Una derrota que sacude a La Habana

Para el régimen cubano, la salida de Gonsalves del poder no es un detalle menor. San Vicente y las Granadinas ha sido durante dos décadas una plataforma diplomática clave para el castrismo, un voto seguro contra el embargo en Naciones Unidas, un defensor público del gobierno de Díaz-Canel y un participante activo en mecanismos regionales alineados con La Habana.

En 2022, durante una visita oficial, Díaz-Canel llamó “querido amigo” a Gonsalves y habló de una “relación profunda, sincera y de hermanos”, según reseñó la prensa oficial cubana.

El mandatario sanvicentino, por su parte, reivindicó el “legado” de Fidel Castro y exaltó la cooperación cubana como un gesto de solidaridad que, aseguró, su país siempre agradecería.

La conexión era tan estrecha que Gonsalves llegó a convertirse en uno de los más vocales defensores de las misiones médicas cubanas, incluso cuando múltiples organismos internacionales han denunciado condiciones de explotación laboral en esos programas.

Tras conocerse los resultados, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reaccionó en X con un mensaje que confirma la magnitud de la pérdida para La Habana.

“Estimado hermano Ralph, reconocemos en ti a un verdadero amigo de Cuba. Tu legado en San Vicente y las Granadinas, y en el Caribe por la integración y la unidad regional, y tu amistad leal quedarán por siempre como símbolos de hermandad y solidaridad entre nuestros pueblos”, dijo.

Gonsalves defendió la explotación médica cubana con un argumento cínico

En 2025, Gonsalves provocó indignación al justificar que los médicos cubanos enviados al Caribe entregaran una parte de su salario al régimen por haber recibido “educación gratuita”. El entonces primer ministro afirmó:

“Eso no significa que sean explotados. (…) No es descabellado que pongan algo en la caja para que más personas se eduquen.”

Mientras tanto, informes de Human Rights Watch, la ONU y el propio Departamento de Estado de EE.UU. han descrito las misiones médicas como una forma de “esclavitud moderna”, con retención de pasaportes, vigilancia, castigos a quienes abandonan la misión y entrega obligatoria de entre el 70% y el 85% de sus salarios al régimen cubano.

Aun así, Gonsalves insistía en defender el programa y criticaba a Washington por sancionar a funcionarios que contrataran personal médico cubano bajo condiciones abusivas.

Fin de una era: “Con dignidad lideraré la oposición”

Tras la derrota, Gonsalves reconoció el resultado, aunque evitó felicitar a Friday. En un discurso citado por EFE, lanzó una advertencia cargada de resentimiento político:

“En este punto álgido del NDP, el triunfalismo es el inicio de su declive. El desmoronamiento suele comenzar imperceptiblemente y luego se convierte en una oleada de confusión.”

Aseguró que dirigirá la oposición “con dignidad”, pero la aplastante victoria opositora deja a su partido en una posición mínima. Es la primera vez desde 2001 que el ULP queda prácticamente borrado del mapa político de su país.

Un Caribe que se reconfigura

La salida de Gonsalves abre interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre San Vicente y Cuba, especialmente en áreas clave como:

misiones médicas

cooperación diplomática

formación de personal

votaciones conjuntas en organismos internacionales

Para Cuba, que atraviesa una de las crisis económicas más profundas en décadas y depende cada vez más de alianzas externas, la pérdida de un aliado tan influyente en el Caribe supone un retroceso significativo en su estrategia regional.

Mientras tanto, la oposición sanvicentina celebra un “nuevo comienzo” para el país, mientras la región observa cómo uno de los últimos bastiones caribeños del castrismo se desmorona tras más de dos décadas de poder.