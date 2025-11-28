República Dominicana detecta casos de chikungunya importados de Cuba

Los casos fueron identificados mediante el sistema nacional de vigilancia epidemiológica

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana informó este jueves que en el país se han detectado tres casos importados de chikungunya, todos procedentes de Cuba, y aclaró que hasta el momento no existe transmisión comunitaria en el territorio nacional.

El anuncio se produce mientras el mayor archipiélago del Caribe enfrenta una compleja situación epidemiológica con varios municipios en fase de epidemia por esta arbovirosis.

La institución explicó que los casos fueron identificados mediante el sistema nacional de vigilancia epidemiológica y confirmados a través de pruebas realizadas en el Laboratorio Nacional de Referencia Dr. Defilló, como parte del protocolo rutinario para la detección temprana de arbovirosis, reportó Diario Libre.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, señaló que este hallazgo confirma la efectividad del sistema de vigilancia y enfatizó que “no hay motivo de alarma, se trata de casos importados detectados oportunamente”.

Ante el incremento sostenido de casos en la región del Caribe, especialmente en Cuba, el Ministerio de Salud Pública dispuso el fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica, la búsqueda activa de febriles en comunidades y la intensificación de las jornadas de control vectorial, que incluyen fumigación, eliminación de criaderos y orientación comunitaria.

Asimismo, se mantienen reforzadas las medidas de supervisión sanitaria en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

El Ministerio informó que se han fortalecido los protocolos de preparación y respuesta en los centros de salud, garantizando la capacidad diagnóstica, el manejo clínico adecuado y la atención oportuna en caso de ser necesario.

Estas acciones siguen las recomendaciones de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud ante el riesgo de reintroducción de chikungunya en países sin transmisión activa.

La institución reiteró el llamado a la población a mantener la prevención desde el hogar, eliminando objetos que acumulen agua, tapando tanques, usando repelentes y colaborando con las jornadas comunitarias coordinadas por las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud.

“La población puede estar tranquila. Estamos monitoreando la situación diariamente y contamos con equipos en terreno. Lo importante es redoblar la prevención”, expresó el ministro Atallah.

La detección de casos importados desde Cuba refleja la gravedad de la situación epidemiológica en la isla, donde autoridades sanitarias han reconocido que falló la prevención contra el mosquito transmisor y que existe un subregistro de febriles inespecíficos y personas en recuperación.

El Ministerio de Salud Pública dominicano indicó que continuará ofreciendo información actualizada a través de sus canales oficiales y reiteró la importancia de mantener aplicadas las medidas de prevención para evitar que los casos importados generen transmisión local de la enfermedad.

Cuba atraviesa una grave crisis epidemiológica, marcada por la elevada incidencia de arbovirosis como chikungunya y dengue, junto con otras enfermedades.

Su rápida expansión en Cuba se atribuye a la elevada densidad de mosquitos Aedes Aegypti, el movimiento de personas y las deficiencias en la gestión sanitaria a nivel nacional.

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) reportó el miércoles más de 4,400 casos febriles, sin especificar cuál es su diagnóstico.

Actualmente, 45,617 cubanos siguen bajo ingreso por fiebre sin diagnóstico, mientras 101 se encuentran en terapia intensiva, 64 de ellos menores de edad.

El Minsap también confirmó 242 nuevos casos de dengue, 176 más que el día anterior, con una positividad de 16,6%.

Las provincias más afectadas son Pinar del Río, Holguín, Granma, Matanzas y Mayabeque. En cuanto a la fiebre de Oropouche, no se notificaron nuevos contagios.

Respecto al chikungunya, se reportaron 628 nuevos casos, pero solo 47 de ellos fueron confirmados por PCR. En total, 35,452 personas han enfermado en 15 provincias, según la fuente.

La situación antivectorial también es crítica. Se detectaron 333 nuevos focos del mosquito Aedes aegypti, con un índice de infestación nacional del 0,71%, siendo Camagüey, Pinar del Río y Sancti Spíritus las más afectadas.