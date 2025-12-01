Riesgo en la vía: Reportan agresiones con piedras a autos en Camagüey

Vídeos relacionados:

Varios conductores denunciaron agresiones con piedras contra vehículos que transitaban por la carretera de la Curva de Ignacio, en la provincia de Camagüey, un hecho que ha generado alarma entre los choferes que circulan por esa zona.

La advertencia fue publicada en Facebook por Irma Lidia Broek, quien alertó que personas desconocidas están lanzando piedras contra los autos en plena vía, un hecho que muestra –una vez más– la inseguridad que sufre la población cubana, aunque en este caso, la situación puede afectar también a los turistas.

Captura Facebook / Irma Lidia Broek

Según la publicación, entre los afectados se encuentra un ómnibus con destino a Tercer Frente, el cual fue apedreado provocando que los pasajeros vivieran momentos de gran tensión.

“Es fundamental mantener la mayor vigilancia posible debido a la presencia de personas que están lanzando piedras contra los vehículos”, señaló Broek, quien pidió a los conductores extremar precauciones e informar a las autoridades competentes para evitar una tragedia.

En los comentarios de la publicación, varios usuarios exigieron una respuesta inmediata de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

“Lo primero es informar a la policía antes que ocurra una desgracia”, escribió una usuaria identificada como Silvia Rubio Garmendia.

Otros internautas cuestionaron la ausencia de patrullas y reclamaron la instalación de un punto de control en el área.

“Ya debieran de poner una carpa o una caseta con policías. Eso se les fue de las manos porque no quieren sacrificarse”, comentó Marilin Matos Reyes.

Las reacciones reflejan la preocupación ciudadana por el aumento de hechos violentos y la sensación de inseguridad en carreteras cubanas, especialmente en zonas oscuras o poco vigiladas como la Curva de Ignacio, donde los conductores aseguran que la presencia policial es mínima.

La situación de inseguridad en las vías y medios de transporte en Cuba ha generado preocupación constante entre la población.

El reciente caso de agresiones con piedras contra vehículos en la Curva de Ignacio, Camagüey, se suma a una cadena de episodios similares que vienen afectando tanto al transporte privado como al estatal.

Meses atrás, se denunciaron ataques sistemáticos contra trenes nacionales en varias provincias, un fenómeno que ha sido documentado por pasajeros y autoridades ferroviarias.

Estas acciones violentas han puesto en riesgo a cientos de personas y reflejan un entorno cada vez más hostil en zonas rurales y periféricas del país.

En paralelo, se han producido incidentes como el apedreamiento de un tren en plena marcha, que dejó ventanas rotas y pasajeros conmocionados.

Estos actos vandálicos no solo dañan infraestructuras ya deterioradas, sino que elevan la percepción de riesgo en espacios públicos esenciales como el transporte interprovincial.

A todo esto se suma la fragilidad del sistema eléctrico, que ha provocado apagones de gran escala y afectado la operatividad del transporte ferroviario y la iluminación en zonas críticas.

El colapso de SEN en el oriente del país dejó fuera de servicio varios tramos, afectando la seguridad tanto en carretera como en estaciones.