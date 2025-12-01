Campesinos comparten su comida con ciclistas rumbo al Turquino: "La verdadera esencia del cubano"

El cineasta y productor cubano Sergio Alexander, egresado de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA), vive una experiencia única que combina aventura, arte y humanidad.
En su cuenta en redes sociales compartió un video donde muestra parte del recorrido en bicicleta que está haciendo junto a tres amigos. Van rumbo al Pico Turquino, el punto más alto de Cuba, y han tenido la dicha de reencontrarse con la verdadera esencia del cubano, cuando una familia campesina los refugió por un rato en su hogar.
El proyecto comenzó en La Habana y tiene como propósito mostrar “la verdad” de los caminos de la isla y las historias que los acompañan.
En una de sus publicaciones más recientes, Sergio narró cómo una familia cubana los acogió durante una fuerte lluvia, ofreciéndoles comida y café para que recuperaran fuerzas antes de continuar su trayecto.
"¿Qué los hace especial? Ellos sin pensarlo nos brindaron todo lo que tenían, y con seguridad les digo, quitándoselo a sí mismos. Doy gracias a Dios por ser cubano y saber que a pesar de las dificultades somos las personas con el corazón más grande", expresó el artista.
El gesto, descrito como un momento de gratitud y conexión, generó decenas de reacciones y comentarios en las redes, donde sus seguidores destacaron la hospitalidad del pueblo cubano y el espíritu de resistencia que caracteriza a quienes viven en la isla.
Lo más leído hoy:
El joven director, vinculado al proyecto Gladius Cinema, continúa su travesía rumbo al Turquino. El grupo de ciclistas está integrado por dos cubanos y dos argentinos. Están documentando cada kilómetro como testimonio del corazón solidario que aún late en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el viaje en bicicleta al Pico Turquino y la hospitalidad cubana
¿Cuál es la experiencia que Sergio Alexander y sus amigos están viviendo en su viaje al Pico Turquino?
Sergio Alexander y sus amigos están viviendo una experiencia que combina aventura, arte y humanidad, al documentar su travesía en bicicleta desde La Habana al Pico Turquino, mostrando la verdadera esencia del cubano y las historias del camino.
¿Cómo reaccionaron los cubanos en redes sociales ante el gesto de la familia campesina?
El gesto de la familia campesina generó decenas de reacciones y comentarios en las redes, donde los seguidores de Sergio Alexander destacaron la hospitalidad del pueblo cubano y el espíritu de resistencia que caracteriza a los habitantes de la isla.
¿Quiénes integran el grupo de ciclistas que acompaña a Sergio Alexander?
El grupo de ciclistas que acompaña a Sergio Alexander está compuesto por dos cubanos y dos argentinos. Están documentando cada kilómetro del viaje para testimoniar el corazón solidario que late en Cuba.
¿Cuál es el propósito del proyecto de Sergio Alexander?
El proyecto de Sergio Alexander tiene como propósito mostrar "la verdad" de los caminos de la isla y las historias que los acompañan, destacando la esencia y hospitalidad del pueblo cubano.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.