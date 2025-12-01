Campesinos comparten su comida con ciclistas rumbo al Turquino: "La verdadera esencia del cubano"

El cineasta y productor cubano Sergio Alexander, egresado de la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA), vive una experiencia única que combina aventura, arte y humanidad.

En su cuenta en redes sociales compartió un video donde muestra parte del recorrido en bicicleta que está haciendo junto a tres amigos. Van rumbo al Pico Turquino, el punto más alto de Cuba, y han tenido la dicha de reencontrarse con la verdadera esencia del cubano, cuando una familia campesina los refugió por un rato en su hogar.

El proyecto comenzó en La Habana y tiene como propósito mostrar “la verdad” de los caminos de la isla y las historias que los acompañan.

En una de sus publicaciones más recientes, Sergio narró cómo una familia cubana los acogió durante una fuerte lluvia, ofreciéndoles comida y café para que recuperaran fuerzas antes de continuar su trayecto.

"¿Qué los hace especial? Ellos sin pensarlo nos brindaron todo lo que tenían, y con seguridad les digo, quitándoselo a sí mismos. Doy gracias a Dios por ser cubano y saber que a pesar de las dificultades somos las personas con el corazón más grande", expresó el artista.

El gesto, descrito como un momento de gratitud y conexión, generó decenas de reacciones y comentarios en las redes, donde sus seguidores destacaron la hospitalidad del pueblo cubano y el espíritu de resistencia que caracteriza a quienes viven en la isla.

El joven director, vinculado al proyecto Gladius Cinema, continúa su travesía rumbo al Turquino. El grupo de ciclistas está integrado por dos cubanos y dos argentinos. Están documentando cada kilómetro como testimonio del corazón solidario que aún late en Cuba.