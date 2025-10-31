Campesino denuncia negligencia del gobierno tras apertura de presa que arrasó su finca en Holguín

Vídeos relacionados:

El productor agropecuario Alexander Escalona responsabilizó a las autoridades locales por las graves inundaciones que devastaron su finca en Holguín, luego de que una presa fuera abierta sin previo aviso tras el paso del huracán Melissa.

"Lo peor no fue el huracán, fue la presa que abrieron sin avisar", denunció el campesino en una publicación en Facebook que ha despertado una ola de indignación.

En su mensaje, Escalona denunció la falta total de comunicación de las autoridades encargadas de manejar una presa cercana a su finca en Mayarí, cuya apertura repentina provocó una inundación devastadora que destruyó años de trabajo y esfuerzo.

Según dijo, "nadie tuvo el principio de avisar al productor que coopera con la asistencia social del territorio, al que llaman todos los días cuando necesitan algo".

Las imágenes compartidas muestran campos completamente anegados, instalaciones destruidas y animales atrapados entre el fango y el agua, una escena que contrasta con el discurso oficial sobre la supuesta "eficacia" del sistema de defensa civil y la gestión gubernamental del huracán.

"Mi inconformidad no está en que pusieran a verter la presa, sino en la falta de comunicación de quienes, en vez de ser responsables, hicieron semejante acto sin previa divulgación", escribió indignado.

Captura de Facebook / Alexander Escalona

El productor detalló que perdió sistemas de riego, utensilios de trabajo, carretas, mochilas de fumigación, bombas de agua, paneles solares, fertilizantes, productos químicos, animales y todas las semillas de calabaza, frijoles, lechuga, pepino, tomate de varias campañas agrícolas.

Su denuncia expone la descoordinación institucional y la falta de previsión del gobierno en el manejo de emergencias, mientras la agricultura nacional continúa en caída libre.

"Lo peor es que no lo afectó Melissa, sino la presa que pusieron a verter sin aviso previo", lamentó.

Una muestra más del abandono al campo cubano

La denuncia de Escalona pone en evidencia la negligencia y desorganización de las autoridades locales, que tomaron decisiones sin coordinar con los productores, muchos de ellos responsables de sostener con sus cosechas la frágil oferta de alimentos del país.

Mientras los medios estatales insisten en la "rápida recuperación" y en los "logros" de la gestión oficial, los campesinos enfrentan pérdidas irreparables sin apoyo técnico ni recursos.

El caso de Escalona no es aislado.

En varias zonas del oriente cubano, productores reportan daños similares por el manejo irresponsable de embalses durante el paso del huracán Melissa.

La falta de mantenimiento, la corrupción en la administración hidráulica y la ausencia de protocolos de aviso agravan las consecuencias de cada evento climático.

Golpe directo a una agricultura ya en ruinas

Las pérdidas sufridas por el productor representan un nuevo golpe a la agricultura cubana, un sector que ya se encontraba en estado crítico por la falta de insumos, combustible y maquinaria.

Cada finca destruida, cada sistema de riego perdido y cada semilla arruinada se traduce en menos alimentos para una población que lleva años sobreviviendo entre la escasez y la inflación.

Aunque el régimen culpa a factores externos por la crisis, la realidad muestra un panorama diferente: la desorganización interna, la ausencia de planificación y la falta de apoyo real al campesinado son las causas directas del colapso productivo.

Entre la propaganda y la realidad

Mientras los medios oficiales difunden imágenes de funcionarios en recorridos y reuniones, la historia de Alexander Escalona refleja el verdadero rostro del campo cubano: productores desamparados, instituciones que no responden y un sistema que sigue priorizando el discurso por encima de la acción.

Su denuncia, convertida ya en símbolo de resistencia y frustración, pone en palabras lo que muchos agricultores sienten: "Por eso estamos como estamos".