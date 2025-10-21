¿Quién recoge el café? Éxodo masivo en zonas montañosas afecta producción cafetalera en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

La producción de café en Santiago de Cuba enfrenta una crisis profunda: la falta de trabajadores en las zonas montañosas y las fuertes lluvias de las últimas semanas han complicado la cosecha del grano, uno de los cultivos emblemáticos del oriente del país.

De acuerdo con el diario Granma, el plan de la actual cosecha supera el millón cien mil latas de café entre las variedades arábiga y robusta, pero hasta ahora solo se ha logrado un 43% del objetivo.

Frank Ernesto Pérez Caballero, jefe de la sección de café del Ministerio de la Agricultura en la provincia, reconoció que el proceso se desarrolla “en un contexto caracterizado por el éxodo masivo de las zonas montañosas, que ha impactado en la disponibilidad de fuerza de trabajo”.

Aunque el funcionario aseguró que los recursos básicos para la recolección “están garantizados”, la realidad en el terreno muestra lo contrario: los granos se maduran sin quien los recoja.

La televisión local TV Santiago informó que las lluvias asociadas a la tormenta tropical Imelda han puesto al sector agrícola en estado de alerta.

El exceso de humedad ha acelerado la maduración del café y amenaza con echar a perder buena parte de la cosecha.

Lo más leído hoy:

El delegado de Agricultura en la provincia, Eliover Zapata Hidalgo, indicó que unas 80,000 latas de café están ya listas para recoger, la mayoría concentradas en el municipio de Segundo Frente, aunque otros como Tercer Frente, San Luis, Guamá y Songo-La Maya atraviesan dificultades similares.

Para intentar salvar lo que queda, las autoridades locales han organizado movilizaciones populares y brigadas de emergencia con campesinos experimentados y trabajadores de otros sectores.

Sin embargo, las precipitaciones continuas y la falta de mano de obra cualificada mantienen en vilo la producción, situación que se agrava con la cercanía de la actual tormenta tropical Melissa, la cual mantiene en vilo la región oriental.

Además del café, cultivos esenciales como la yuca también están en riesgo de perderse por inundaciones en terrenos bajos.

El portal de noticias Diario de Cuba señaló que los números oficiales confirman el descalabro de la caficultura en Santiago de Cuba.

Aunque el régimen hable de “estrategias integrales”, la realidad muestra un campo abandonado, salarios miserables y campesinos exhaustos.

“Están destruidos los campos y los cafetales. No hay fuerza de trabajo. Y una cuestión tremenda es que no se paga a los productores. ¿Qué persona puede quedarse en esos campos con salarios tan bajos y condiciones tan precarias?”, cuestionó la periodista independiente Miriam Leiva, citada por Diario de Cuba, durante un panel del programa Los puntos a las íes.

El Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana también alertó que casi el 30% de los jóvenes que emigraron del campo en 2024 tienen entre 15 y 34 años, lo que agrava la escasez de mano de obra rural.

Esa fuga de juventud amenaza la sostenibilidad agrícola de la región oriental, históricamente reconocida como el corazón cafetalero del país.

Entre lluvias, abandono estatal y migración, Santiago de Cuba enfrenta otra cosecha marcada por el desánimo.

Los cafetales se llenan de granos maduros que nadie recoge, y la pregunta se repite con resignación en cada montaña: ¿quién recoge el café?