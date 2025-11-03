Huracán Melissa deja aisladas zonas cafetaleras de Buey Arriba y amenaza la cosecha en Granma

Vídeos relacionados:
Los cafetaleros del municipio de Buey Arriba, en la provincia de Granma, enfrentan una carrera contrarreloj para rescatar lo que queda de la cosecha de café tras el paso del huracán Melissa, que dejó zonas incomunicadas y graves afectaciones en la infraestructura agrícola.
Según publicó BioCubaCafé en sus redes sociales, los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base “Ricardo Medina Reyes” se han unido para salvar la producción, a pesar de los daños sufridos en las despulpadoras, esenciales para el beneficio del grano.
A ese triste panorama que augura menos bebida humeante en los hogares cubanos se suma que los caminos de acceso a las zonas montañosas quedaron destruidos, lo que dificulta la recogida y el traslado del café hacia los centros de acopio.
Entre las áreas más afectadas se encuentran Platanito, San Antonio y Vega Grande, comunidades prácticamente aisladas en las montañas de Granma.
Los productores se organizan para llegar primero a las zonas que aún conservan comunicación parcial, como La Estrella, Yao y San Rafael, en un esfuerzo por evitar que el café maduro se pierda en los campos.
El panorama se suma a la situación que ya enfrentaban los caficultores de la región oriental por las lluvias provocadas semanas atrás por la tormenta tropical Imelda, que aceleraron la maduración del grano en los municipios de Segundo Frente, Tercer Frente, San Luis, Guamá y Songo-La Maya, según reportó TV Santiago.
El delegado provincial de Agricultura, Eliover Zapata Hidalgo, calculó que unas 80 mil latas de café ya estaban maduras antes de la llegada de Melissa, concentradas principalmente en Segundo Frente.
Ante el riesgo de pérdidas, las autoridades impulsaron movilizaciones masivas para acelerar la recolección con apoyo de campesinos y trabajadores de otros sectores.
A esta campaña se han sumado también las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), que desplegaron contingentes en municipios de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.
De acuerdo con el periódico Sierra Maestra, el mayor Dasiel Montoya Alejandro, primer oficial de la región militar santiaguera, informó que ya se han recolectado más de 3,600 latas de café y que el compromiso es alcanzar las 5,000.
El oficial definió la tarea como “una nueva trinchera de combate”, asegurando que los soldados, oficiales y trabajadores civiles participan como parte de la “batalla económica” impulsada por el régimen.
Mientras tanto, en Buey Arriba, la falta de combustible, el deterioro de los caminos y los daños en la infraestructura industrial amenazan con echar a perder la cosecha.
Campesinos y obreros trabajan sin descanso para rescatar el fruto de un año entero de esfuerzo en medio de una de las peores crisis agrícolas y energéticas que atraviesa el país.
Sin embargo, esta situación, además de las otras afectaciones a la agricultura cubana, auguran una crisis alimentaria agudizada en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre el impacto del huracán Melissa en la producción de café en Cuba
¿Cómo ha afectado el huracán Melissa a la producción de café en Granma?
El huracán Melissa ha dejado zonas incomunicadas en Granma, destruyendo infraestructura agrícola y caminos de acceso, lo que dificulta la recolección y el transporte del café hacia los centros de acopio. Esto amenaza con pérdidas significativas en la cosecha, que ya estaba afectada por lluvias previas de la tormenta Imelda.
¿Qué medidas se están tomando para salvar la cosecha de café en Cuba ante el huracán?
Las autoridades han organizado movilizaciones masivas con campesinos y trabajadores de otros sectores, e incluso las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) han desplegado contingentes para acelerar la recolección. Se prioriza llegar a zonas que aún tienen comunicación parcial para evitar la pérdida del café maduro.
¿Cuál es el estado actual de las infraestructuras agrícolas en las zonas afectadas por el huracán Melissa?
Las infraestructuras agrícolas, incluidas las despulpadoras esenciales para procesar el café, han sufrido graves daños. El deterioro de caminos y la falta de combustible complican aún más las labores de recolección, amenazando con perder la producción de un año entero de esfuerzo.
¿Qué desafíos enfrenta la región oriental de Cuba en la recolección de café durante esta crisis?
La región enfrenta una escasez crítica de mano de obra debido al éxodo masivo de jóvenes de las zonas montañosas, lo cual impacta en la disponibilidad de fuerza de trabajo. Además, las lluvias intensas han acelerado la maduración del café, aumentando el riesgo de perder la cosecha si no se recolecta a tiempo.
