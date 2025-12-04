Rusia emite advertencia sanitaria por aumento de dengue y chikungunya en Cuba

Vídeos relacionados:

La Embajada de Rusia en Cuba emitió una advertencia sanitaria dirigida a sus ciudadanos ante el incremento de casos de dengue y fiebre chikungunya en la isla, instando a los turistas a extremar las medidas de precaución durante su estancia.

En un comunicado publicado este miércoles en sus redes sociales, la sede diplomática señaló que la alerta responde a los informes del Ministerio de Salud Pública de Cuba sobre el aumento de la incidencia de ambas enfermedades transmitidas por mosquitos.

Captura Facebook / Embajada de Rusia en Cuba

“Recomendamos encarecidamente a los turistas rusos usar ropa cerrada durante las horas de mayor actividad de los mosquitos, aplicar repelentes y evitar los embalses con agua dulce estancada”, indicó el mensaje, acompañado de la frase “¡Cuida de ti mismo y de tus seres queridos!”.

La embajada reiteró la advertencia también en la red social X, subrayando la gravedad de la situación epidemiológica actual en el país caribeño.

En los últimos meses, autoridades sanitarias cubanas han reconocido un repunte de casos de dengue en varias provincias, con especial incidencia en el oriente y occidente del país.

El aumento de enfermedades transmitidas por vectores ocurre en medio de una crisis sanitaria marcada por la escasez de insecticidas, limitaciones en el control del mosquito Aedes aegypti y un deterioro general del sistema de salud pública.

La preocupación internacional por la situación sanitaria en Cuba ha ido en aumento, a raíz de los reportes sobre la propagación del dengue y la fiebre chikungunya.

Varios gobiernos han emitido advertencias dirigidas a sus ciudadanos. Uno de los llamados más contundentes vino de un epidemiólogo ruso que instó a cancelar los viajes a países con brotes activos, incluyendo Cuba, ante el riesgo de contagio.

Canadá también lanzó una alerta de viaje vinculada al brote de chikungunya en la isla, recomendando precauciones especiales a sus ciudadanos.

De igual manera, el gobierno de Estados Unidos advirtió sobre el riesgo sanitario para quienes planeen viajar a Cuba, enfatizando en la necesidad de vigilancia epidemiológica por parte de los turistas.

Por su parte, México pidió a sus ciudadanos que extremaran las precauciones y consideraran contratar seguros médicos antes de viajar, debido al crecimiento sostenido de las enfermedades transmitidas por mosquitos en territorio cubano.