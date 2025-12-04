Matanzas "bajo control", según el Gobierno, mientras crece la preocupación por la crisis sanitaria en la provincia

Vídeos relacionados:

Mientras los hospitales cubanos continúan operando entre carencias, falta de recursos y una presión asistencial creciente, el gobierno insiste en transmitir tranquilidad ante el aumento de enfermedades respiratorias y otros padecimientos que castigan a la población.

La versión oficial, divulgada por el periódico Girón, vuelve a emplear un tono optimista que contrasta con la realidad de un sistema sanitario deteriorado y con una ciudadanía que vive sin medicamentos básicos, con centros asistenciales en ruinas y un personal exhausto y disminuido.

En su publicación en Facebook, Girón afirmó que en Matanzas existe "vigilancia estricta" sobre el aumento reciente de enfermedades respiratorias, citando a Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Según el funcionario, aunque se registra un incremento en las últimas semanas, "las cifras se mantienen por debajo de la cantidad de casos atendidos en consultas en el año anterior" y la provincia "no se encuentra en epidemia".

Aun así, aseguró que los centros asistenciales se están "preparando" ante un posible aumento de pacientes.

El mensaje intenta proyectar control en un momento en que muchos cubanos denuncian la falta de capacidad de respuesta del sistema de salud.

En medio del deterioro estructural y la escasez de insumos, la idea de una "preparación" resulta difícil de conciliar con hospitales sobrecargados, consultorios sin personal y una población que enfrenta semanas de síntomas sin poder acceder a tratamientos adecuados.

Captura de Facebook / Periódico Girón

Vacunación infantil y de adultos mayores, pero sin aclarar la disponibilidad real

Lamas Acevedo explicó que actualmente se está vacunando a niños entre 6 meses y 6 años con la antigripal, un proceso que incluiría a unos 19,000 menores.

También se inmuniza a adultos mayores de más de 75 años en hogares de ancianos y centros psicopedagógicos, priorizando a personas con comorbilidades.

Aunque la nota destaca que la vacuna no evita resfriados comunes pero reduce el riesgo de neumonías severas, no menciona si existe disponibilidad suficiente para cubrir a todos los grupos vulnerables en una provincia con serios problemas logísticos y de abastecimiento.

Disminución del dengue, según el gobierno, pero persistencia de riesgos sanitarios

El funcionario aseguró además que los reportes de febriles sospechosos de arbovirosis muestran una "notable disminución", al pasar de 5,240 casos en el pico de la epidemia a solo 266 la semana pasada, cifras que el medio presenta como un logro sanitario.

También afirmó que ha disminuido la reactividad de dengue, y atribuyó el descenso a medidas de salud, a la comunidad, a las autoridades y a las temperaturas.

Sin embargo, la reducción de casos no borra la precariedad que se vive en barrios donde la fumigación es inconstante, donde no hay equipos suficientes y donde los residuos sólidos se acumulan por semanas.

El propio Lamas Acevedo reconoció un retroceso en la recogida de desechos debido al déficit de combustible, un factor que incrementa los focos de infección y ya ha derivado en casos de Hepatitis A en Matanzas y Jagüey Grande. El directivo advirtió que esos riesgos podrían desencadenar un brote mayor.

La nota oficialista celebra el uso de un "aspersor con efecto residual importante" para el bloqueo de casos febriles, sin señalar que la capacidad real de fumigación es limitada y que la población lleva meses denunciando la irregularidad del servicio y la falta de seguimiento en zonas vulnerables.

Ensayo clínico con Jusvinza en Matanzas en medio del colapso sanitario

A la par del aumento de enfermedades respiratorias y arbovirosis, el Gobierno inició en Matanzas un ensayo clínico con el medicamento Jusvinza, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), para evaluar su eficacia frente a las secuelas articulares del chikungunya.

El estudio comenzó en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez, e incluye 120 pacientes de entre 19 y 80 años con diagnóstico confirmado de chikungunya y poliartritis residual de más de tres meses.

Los voluntarios fueron divididos en dos grupos: uno que recibirá Jusvinza más el tratamiento convencional y otro que seguirá solo con la terapia habitual. El plan contempla nueve dosis subcutáneas en seis semanas, administradas en régimen ambulatorio u hospitalario.

El fármaco -un péptido antiinflamatorio autorizado de emergencia durante la pandemia de COVID-19- ha sido descrito por el director del CIGB, Dr. Eulogio Pimentel, como seguro y potencialmente útil para enfermedades inflamatorias crónicas.

Los investigadores esperan una mejoría clínica superior al 70 % en los pacientes tratados. De lograrse esos resultados, el uso del medicamento podría ampliarse a más casos de poliartritis post-viral.

Un ensayo valioso, pero insuficiente ante la magnitud de la crisis

Aunque el estudio con Jusvinza representa un esfuerzo científico significativo, llega en un momento crítico.

Matanzas -y Cuba en general- enfrenta simultáneamente la presencia activa de chikungunya, dengue y Oropouche, mientras miles de personas carecen de acceso a diagnósticos, analgésicos y medidas básicas de prevención.

El ensayo vuelve a exigir a la biotecnología cubana en un rol protagónico, pero evidencia también el abismo entre la investigación de alto nivel y un sistema sanitario que no logra satisfacer las necesidades más elementales de la población.

La ausencia de transparencia en los reportes oficiales y el manejo opaco de cifras epidemiológicas acentúan la desconfianza ciudadana en un momento en que muchas familias viven la enfermedad sin apoyo institucional.

Un país exhausto espera respuestas reales

El discurso oficial insiste en destacar pequeñas victorias, pero evita reconocer el deterioro estructural del sistema de salud y la dimensión real de las enfermedades que hoy circulan en el país.

Mientras Girón habla de "vigilancia estricta", los ciudadanos enfrentan colas interminables para obtener un antibiótico, consultorios sin médicos, mosquitos sin control y una epidemia que el propio gobierno ha debido reconocer, aunque sin cifras claras ni verificables.

Matanzas puede estar "por debajo del año anterior", como dice la publicación estatal, pero la población está por debajo de su capacidad de resistencia.

En un contexto donde se acumulan muertes evitables, infecciones recurrentes y un abandono institucional que afecta a millones, los comunicados triunfalistas no alivian la precariedad: solo evidencian la distancia entre el discurso oficial y la realidad del país.