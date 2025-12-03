“Denuncien lo que no está bien”: Viceministra de Salud llama a los cubanos a reportar fallos en el sistema sanitario

La viceministra de Salud Pública de Cuba, Dra. Carilda Peña García, informó este martes en el programa televisivo Buenos Días que el país enfrenta una situación “compleja” con la propagación de enfermedades febriles e infecciosas, particularmente el chikungunya, que continúa expandiéndose por varias provincias.

En su comparecencia, la viceministra sostuvo que “hay una ligera mejoría” en la situación epidemiológica del país, e hizo un llamado a la población a denunciar irregularidades en los policlínicos, unidades de Higiene y direcciones municipales de Salud, reconociendo de forma inusual deficiencias en la atención médica y en la lucha antivectorial.

"Los teléfonos de nuestro Ministerio de Salud Pública están abiertos a la población para denunciar cualquier dificultad. (...) Estamos en el deber de dar respuestas ante una situación incorrecta”, subrayó la funcionaria, al tiempo que reconoció dificultades del Estado en el control del mosquito transmisor, advirtiendo que la infestación se mantendrá mientras existan centenares de focos de infección en el país.

Según la Dra. Peña en Cuba ayer se reportaron 3,488 personas con síndrome febril inespecífico, mientras que 38,553 permanecen hospitalizadas por esta causa. Aseguró que no se han detectado casos de Zika y no se reportan contagios de virus del Oropouche desde septiembre.

La viceministra precisó que se diagnosticaron 464 nuevos casos de chikungunya, pero solo 17 han sido confirmados mediante pruebas PCR, lo que pone en evidencia la limitada capacidad diagnóstica del sistema de salud cubano. En total, se acumulan 39,600 casos sospechosos desde el inicio de la epidemia y solo 1,318 han sido confirmados oficialmente.

Las provincias más afectadas son Villa Clara, Artemisa, Holguín y La Habana, según datos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Lo más leído hoy:

La funcionaria informó además que 77 pacientes se encuentran en salas de cuidados intensivos, de ellos 65 en estado grave y 12 en estado crítico. “La mayoría de estos casos críticos en terapia (10) son niños, menores de 18 años”, dijo Peña, aunque no reveló las edades ni detalles sobre de la evolución clínica de esos pacientes.

La epidemia de chikungunya golpea a Cuba en medio de una profunda crisis sanitaria, con hospitales colapsados, falta de medicamentos y carencia de insumos básicos, mientras el régimen insiste en atribuir las fallas del sistema de salud al embargo estadounidense, pese a que las causas internas, como la corrupción, la falta de gestión y el abandono institucional, son evidentes para la población.