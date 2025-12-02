Joven cubano de 20 años ataca al dueño de la casa donde estaba viviendo en Miami

Vídeos relacionados:

Un joven cubano de 20 años fue arrestado tras presuntamente golpear con un hacha al propietario de la vivienda donde residía en Miami, según reportes policiales y medios locales.

Las autoridades identificaron al agresor como José Lázaro Trinidad Jr., quien habría atacado al dueño de la casa en un momento de disputa por el acceso a una habitación.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Miami, el incidente ocurrió en una residencia ubicada en la cuadra 800 de Northwest 24th Court, en el barrio de la Pequeña Habana.

Los agentes respondieron a una llamada por agresión agravada con arma blanca y hallaron a la víctima con una herida en la parte posterior de la cabeza.

“Me estaba esperando con un hacha y me golpeó en la cabeza”

El propietario relató a los medios que intentaba ingresar a su habitación, que se encontraba cerrada con llave, sin recibir respuesta desde el interior.

“Yo estaba tocando la puerta para entrar a mi cuarto y no me respondía, así que la rompí; cuando lo hice, me estaba esperando con un hacha y me golpeó en la cabeza”, declaró a Univision.

Según el informe policial, tras la confrontación verbal, Trinidad se armó con “un pequeño hacha de color cromado” y golpeó al dueño de la vivienda cuando este se daba la vuelta.

La herida fue considerada leve y la víctima rechazó el traslado médico, indicando que se encargaría personalmente de tratarla.

Un cobertizo como vivienda y el acceso no autorizado

El presunto agresor había estado viviendo en la propiedad durante los últimos ocho meses, pero no en la casa principal.

Testigos e inquilinos informaron que ocupaba un pequeño cobertizo en el patio trasero y no tenía permiso para acceder al interior de la vivienda, mucho menos a la habitación del propietario.

El ingreso no autorizado al cuarto y la posterior agresión agravaron la situación legal de Trinidad, quien permaneció en el lugar del incidente y fue él mismo quien llamó al 911. La policía lo detuvo en el acto y recuperó el arma utilizada.

Defensa propia y proceso penal

Trinidad declaró que actuó en defensa propia, alegando que el propietario intentó golpearlo primero. No obstante, la víctima lo identificó como el agresor y reconoció el hacha como el arma del ataque.

Según los registros disponibles, Trinidad enfrenta un cargo por agresión agravada con arma mortal, aunque no figuraba como recluso en el sitio web de la cárcel de Miami-Dade al momento del último reporte.

Las autoridades no han determinado con claridad el motivo que originó el conflicto.

Este caso pone en evidencia un fenómeno recurrente en barrios como la Pequeña Habana, donde la falta de opciones de vivienda accesible conduce a acuerdos informales entre propietarios e inquilinos, muchas veces sin respaldo legal ni condiciones adecuadas.

La convivencia en espacios improvisados, como cobertizos u anexos sin habilitación, conlleva riesgos no solo estructurales, sino también personales, como lo demuestra este violento episodio.