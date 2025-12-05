El régimen cubano procesa a santiagueros por “vandalismo” tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

La Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba anunció que en los próximos días se realizarán juicios contra varios ciudadanos acusados de cometer “hechos vandálicos” tras el paso del huracán Melissa, en una nueva muestra del uso punitivo de la justicia por parte del régimen cubano ante situaciones sociales de crisis.

Según declaraciones de la fiscal jefa del territorio, Maritza Paredes Pera, se han radicado 15 procesos penales y la mayoría de los implicados enfrenta medidas cautelares de prisión provisional.

La funcionaria explicó que ocho de estos casos ya fueron presentados ante el Tribunal Provincial Popular y que la Fiscalía ha solicitado aplicar agravantes contempladas en el artículo 80.1, inciso D, del Código Penal, que endurece las sanciones para delitos cometidos durante desastres o calamidades públicas.

Paredes Pera aseguró que los acusados habrían sustraído tejas, cables eléctricos, electrodomésticos y alimentos, en medio de la devastación provocada por el huracán Melissa, que agravó la ya crítica situación económica del país.

El discurso oficial insiste en que estos actos “entorpecen la recuperación” y “dificultan la atención a los damnificados”, aunque evita reconocer las causas profundas que empujan a muchos cubanos a intentar sobrevivir en medio del desabastecimiento y la miseria generalizada.

Mientras la Fiscalía recalca su “rigor en el enfrentamiento” y su papel en la “preservación de la legalidad socialista”, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos en redes sociales denuncian que este tipo de procesos se utilizan para ejemplarizar y disuadir cualquier expresión de descontento, incluso cuando responde a la desesperación de una población sin recursos, sin vivienda y sin ayuda real del Estado.