Detienen a dos hombres por presunto tráfico del “químico” en Ciego de Ávila

Dos hombres fueron detenidos esta semana tras ser sorprendidos por la policía mientras vendían la droga sintética conocida como “químico”, en Ciego de Ávila, según una fuente vinculada con el Ministerio del Interior (Minint).

Los detenidos fueron identificados como Yan Miguel Salinas y Juan Miguel Chinea por el perfil del oficialismo “Avileños de Corazón”, en Facebook.

Captura de Facebook/Avileños de Corazón

“Se les trancó el dominó, la policía los interceptó en la calle haciendo sus fechorías”, señaló la fuente, y añadió que, al ser descubierto, el individuo de más edad huyó corriendo, pero fue capturado.

El perfil no dio otros pormenores sobre el arresto ni la cantidad de droga que se ocupó a los presuntos traficantes, pero fustigó rotundamente sus acciones: “No tienen una gota de sentimientos, su único objetivo es hacer dinero a cualquier costo”.

Con publicaciones de este tipo, el Minint y la Policía dan cuenta de la ofensiva contra el creciente tráfico de cannabinoides sintéticos o de diseño, llamados popularmente “químico” o “papelito”, que se ha disparado a niveles sin precedentes en ciudades y barrios de todo el país en los últimos años.

En el post, numerosas personas abogaron por que las autoridades apliquen mano dura contra la tenencia y venta de narcóticos y sustancias controladas, en particular del “químico”, que tiene efectos devastadores en la salud y está afectando sobre todo a jóvenes, e incluso, a adolescentes cubanos.

Pese a que el régimen ha intensificado los operativos policiales y endurecido las condenas penales contra el tráfico de drogas, el fenómeno continúa in crescendo, evidenciando que la estrategia gubernamental resulta insuficiente.

El Minint informó a mediados de septiembre que, desde inicios del año y hasta esa fecha, habían sido arrestadas más de 1,500 personas por delitos relacionados con drogas; fueron incautados 81 kg de narcóticos, 11,000 plantas, 23,000 semillas, cinco armas de fuego y bienes de traficantes, y desarticuladas cinco redes delictivas que operaban desde el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana.

En su intento por frenar la escalada delictiva asociada a las drogas, el régimen ha desatado una ofensiva judicial nacional que busca imponer sanciones ejemplarizantes, las cuales funcionan más como advertencias sociales que como mecanismos efectivos de justicia.

A mediados de año, el Tribunal Supremo aprobó un dictamen que elevó las condenas penales para quienes tengan o distribuyan drogas sintéticas, que son altamente tóxicas y provocan graves consecuencias en quienes las consumen.