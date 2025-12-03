Rubio alerta que Venezuela se ha convertido en un santuario del terrorismo iraní en la región

Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que Venezuela se ha convertido en un santuario para grupos vinculados a Irán y Hezbollah, lo que representa una amenaza creciente para la región.

Según reportó Daily Wire, Rubio hizo la afirmación durante una entrevista con el presentador Sean Hannity en Fox News, donde analizó la situación en la frontera sur de Estados Unidos y el papel desestabilizador del régimen de Nicolás Maduro.

Rubio calificó al gobierno venezolano como una dictadura fallida que exporta caos hacia Estados Unidos, y denunció que “la crisis humanitaria es solo una parte del problema”, destacando la expansión del influjo iraní en América Latina.

“El verdadero peligro está en la presencia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y de Hezbollah dentro de Venezuela”, señaló el secretario de Estado, al advertir que el país caribeño se ha convertido en una base operativa del terrorismo internacional en el hemisferio occidental.

Rubio explicó que los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado una presencia sostenida de operativos iraníes y de redes financieras vinculadas a Hezbollah en territorio venezolano, facilitadas por el aparato militar del régimen de Maduro.

Más de ocho millones de venezolanos han huido del país en los últimos años, lo que ha generado un impacto regional y contribuido al aumento del flujo migratorio hacia Estados Unidos.

“Maduro no solo ha destruido su país; ha permitido que actores hostiles utilicen Venezuela como plataforma contra Occidente”, subrayó Rubio.

Durante la entrevista, el secretario también abordó los riesgos asociados a la falta de control migratorio y la imposibilidad de verificar antecedentes en migrantes provenientes de países con presencia de organizaciones terroristas.

“Ningún país puede permitir el ingreso de cientos de miles de personas sin enfrentar consecuencias”, afirmó.

Rubio criticó además el acuerdo alcanzado por la administración Biden con el régimen de Maduro, al recordar que Caracas obtuvo la liberación de sus allegados convictos por narcotráfico sin cumplir su promesa de realizar elecciones libres.

“El presidente Biden fue engañado por Maduro. Pero no engañará a Donald Trump”, declaró Rubio, reafirmando que la política exterior del actual gobierno republicano busca contener la influencia de Irán y sus aliados en el continente.

El secretario concluyó que la amenaza proveniente de Venezuela no es solo migratoria, sino también estratégica y de seguridad nacional, e instó a la comunidad internacional a reconocer el vínculo entre el régimen chavista y el terrorismo global.

La escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanzó un punto cimero este martes cuando Donald Trump aseguró que los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano comenzarán “muy pronto”, una declaración que eleva significativamente la fricción regional tras una operación militar en el Caribe que ha dejado más de 80 muertos desde septiembre.