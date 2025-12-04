Trump sobre Venezuela: "Muy pronto comenzaremos por tierra, conocemos todas las rutas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su Gobierno iniciará operaciones militares terrestres en Venezuela para combatir a los narcotraficantes, y que van «mucho más allá» de una campaña de presión contra el mandatario chavista.

Durante una reciente intervención, el mandatario estadounidense afirmó que Washington está preparado para pasar a una fase de acción directa contra las redes del narcotráfico que operan desde territorio venezolano.

"Muy pronto empezaremos también en tierra. Porque conocemos todas las rutas. Conocemos todas las casas. Sabemos dónde fabrican esta porquería", declaró Trump, en alusión a los laboratorios y rutas de tráfico de drogas controladas por grupos asociados al régimen chavista.

Al ser cuestionado por la presión sobre el régimen de Maduro, Trump reiteró que "pronto" podría iniciar operaciones en tierra similares a las que se realizan en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de narcóticos.

"Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra", recalcó.

Estas declaraciones intensifican la tensión entre Washington y Caracas, en un contexto donde el Gobierno de Trump ha mantenido una postura firme contra Nicolás Maduro, al que acusa de amparar a narcotraficantes y violar los derechos humanos del pueblo venezolano.

El periodista venezolano Orlando Avendaño compartió el fragmento de las declaraciones en su cuenta de X (antes Twitter), donde Trump también mencionó las recientes operaciones aéreas de bombardeo contra objetivos del narcotráfico en la región.

La Casa Blanca no ha ofrecido detalles adicionales sobre el alcance ni la fecha del inicio de las operaciones terrestres, pero fuentes cercanas al Departamento de Estado aseguran que se trataría de una acción conjunta con aliados regionales.

Desde Caracas, el régimen de Maduro no se ha pronunciado sobre las nuevas advertencias de Trump, que podrían marcar una nueva etapa en la política estadounidense hacia Venezuela.