Paciente en Cuba pide ayuda internacional: “Nos estamos muriendo, el Estado no tiene insumos”

Vídeos relacionados:
Un paciente en hemodiálisis en Remedios, Villa Clara, hizo un llamado a una “intervención médica de otros países” en Cuba por su derecho a seguir viviendo.
“Yo Nelson Ledesma Martínez hago un llamado a todos los pacientes de hemodiálisis de la provincia de Villa Clara a unirnos para pedir intervención médica de otros países”, escribió en un post de Facebook.
“Nosotros merecemos vivir ya no tenemos insumos para conectarnos 3 veces a la semana, el Estado no tiene esos insumos, sin embargo, en la calle los encuentras a altos precios que nosotros no podemos pagar”, denunció.
Ledesma Martínez les pidió a todos los pacientes en su situación organizarse “para pedir nuestros derechos a seguir viviendo”.
En agosto pasado, una doctora cubana, madre de un paciente que se realiza hemodiálisis en el Hospital Celia Sánchez Manduley, en Manzanillo, Granma, denunció con duras palabras el abandono institucional a estos enfermos, quienes son víctimas de frecuentes interrupciones del tratamiento médico y de la falta de voluntad de las autoridades para solucionar el problema, lo que pone en riesgo sus vidas.
Lo más leído hoy:
Con evidente indignación, la madre cubana decidió dejar a un lado su rechazo a hacer publicaciones en la red social, para exponer una situación que ya “pasa de castaño oscuro” y le atañe en lo personal.
Reveló que ese día no se hizo el procedimiento a los pacientes del hospital por falta de bicarbonato, pese a que “todo el mundo sabe lo que significa para ellos dejarse de hacer tratamiento cuando viene fin de semana, y hasta el martes no tienen más tratamiento”.
“Yo me pregunto hasta cuándo vamos a estar soportando que, cada vez que llegan al tratamiento, no hay agua o no hay concentrado o no hay bicarbonato o no hay dializadores o comenzaron tarde porque no hay auxiliares de limpieza”, cuestionó.
“Lo que falta es sensibilidad humana”, sentenció. “Es una falta de respeto hacia esos pacientes y sus familiares”.
Estas denuncias ponen en evidencia eñ severo deterioro del sistema de salud en Cuba, marcado por la falta de fármacos e insumos, las demoras en las cirugías y otros tratamientos, las deficientes condiciones de la infraestructura y el abandono institucional.
La crisis fue reconocida en julio de este año por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Portal admitió que el sistema sanitario atraviesa una “crisis estructural sin precedentes”, con sólo un 30 % del cuadro básico de medicamentos cubierto y hospitales con graves carencias organizativas y materiales.
El ministro expuso el alarmante panorama de la salud pública en Cuba, y citó entre otros problemas, el déficit de insumos médicos, el éxodo de profesionales, el incremento de la mortalidad materna e infantil y la corrupción en las instituciones hospitalarias. Sin embargo, siguiendo el guion oficial del régimen, responsabilizó de la situación al embargo de Estados Unidos, sin aludir a las fallas internas del sistema.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud en Cuba enfrenta una crisis estructural sin precedentes, con una grave escasez de insumos médicos, medicamentos y recursos básicos. Esto ha resultado en frecuentes interrupciones de tratamientos esenciales, como la hemodiálisis, y en una atención médica deficiente en hospitales y clínicas de todo el país.
¿Qué denuncias han realizado los pacientes y sus familiares sobre la atención médica en Cuba?
Pacientes y familiares han denunciado la falta de sensibilidad y la escasez de insumos médicos, lo que ha llevado a interrupciones en tratamientos críticos y a un aumento en la desesperación y el sufrimiento de los enfermos. Las familias se ven obligadas a buscar medicamentos e insumos en el mercado negro, enfrentándose a precios elevados y riesgos para la salud.
¿Qué ha dicho el gobierno cubano sobre la crisis del sistema de salud?
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció la crisis del sistema sanitario, mencionando un cobertura de solo el 30 % del cuadro básico de medicamentos y carencias organizativas y materiales en los hospitales. Sin embargo, el gobierno ha atribuido la situación principalmente al embargo de Estados Unidos, evitando abordar las fallas internas del sistema.
¿Cómo afecta la crisis sanitaria a los pacientes de hemodiálisis en Cuba?
Los pacientes de hemodiálisis en Cuba enfrentan interrupciones en su tratamiento debido a la falta de insumos esenciales como bicarbonato y dializadores. Esta situación pone en riesgo sus vidas, ya que el tratamiento es vital para su supervivencia y deben realizarlo varias veces a la semana.
¿Qué soluciones se proponen para abordar la crisis sanitaria en Cuba?
Algunos activistas y médicos, como Lucio Enríquez Nodarse, han propuesto una intervención humanitaria y militar internacional para garantizar el acceso a medicinas, alimentos y atención médica adecuada. Esta intervención también busca asegurar que la ayuda llegue directamente a la población y no sea obstruida por el régimen.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.