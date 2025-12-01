Paciente en Cuba pide ayuda internacional: “Nos estamos muriendo, el Estado no tiene insumos”

Vídeos relacionados:

Un paciente en hemodiálisis en Remedios, Villa Clara, hizo un llamado a una “intervención médica de otros países” en Cuba por su derecho a seguir viviendo.

“Yo Nelson Ledesma Martínez hago un llamado a todos los pacientes de hemodiálisis de la provincia de Villa Clara a unirnos para pedir intervención médica de otros países”, escribió en un post de Facebook.

“Nosotros merecemos vivir ya no tenemos insumos para conectarnos 3 veces a la semana, el Estado no tiene esos insumos, sin embargo, en la calle los encuentras a altos precios que nosotros no podemos pagar”, denunció.

Ledesma Martínez les pidió a todos los pacientes en su situación organizarse “para pedir nuestros derechos a seguir viviendo”.

En agosto pasado, una doctora cubana, madre de un paciente que se realiza hemodiálisis en el Hospital Celia Sánchez Manduley, en Manzanillo, Granma, denunció con duras palabras el abandono institucional a estos enfermos, quienes son víctimas de frecuentes interrupciones del tratamiento médico y de la falta de voluntad de las autoridades para solucionar el problema, lo que pone en riesgo sus vidas.

Con evidente indignación, la madre cubana decidió dejar a un lado su rechazo a hacer publicaciones en la red social, para exponer una situación que ya “pasa de castaño oscuro” y le atañe en lo personal.

Reveló que ese día no se hizo el procedimiento a los pacientes del hospital por falta de bicarbonato, pese a que “todo el mundo sabe lo que significa para ellos dejarse de hacer tratamiento cuando viene fin de semana, y hasta el martes no tienen más tratamiento”.

“Yo me pregunto hasta cuándo vamos a estar soportando que, cada vez que llegan al tratamiento, no hay agua o no hay concentrado o no hay bicarbonato o no hay dializadores o comenzaron tarde porque no hay auxiliares de limpieza”, cuestionó.

“Lo que falta es sensibilidad humana”, sentenció. “Es una falta de respeto hacia esos pacientes y sus familiares”.

Estas denuncias ponen en evidencia eñ severo deterioro del sistema de salud en Cuba, marcado por la falta de fármacos e insumos, las demoras en las cirugías y otros tratamientos, las deficientes condiciones de la infraestructura y el abandono institucional.

La crisis fue reconocida en julio de este año por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Portal admitió que el sistema sanitario atraviesa una “crisis estructural sin precedentes”, con sólo un 30 % del cuadro básico de medicamentos cubierto y hospitales con graves carencias organizativas y materiales.

El ministro expuso el alarmante panorama de la salud pública en Cuba, y citó entre otros problemas, el déficit de insumos médicos, el éxodo de profesionales, el incremento de la mortalidad materna e infantil y la corrupción en las instituciones hospitalarias. Sin embargo, siguiendo el guion oficial del régimen, responsabilizó de la situación al embargo de Estados Unidos, sin aludir a las fallas internas del sistema.