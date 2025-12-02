Operativo por venta ilícita de medicamentos provoca cuestionamientos en redes: “¿Y ahora qué vamos a comprar?”

Vídeos relacionados:
Una publicación de la Policía cubana sobre un operativo en Morón para desarticular un presunto punto de venta ilícita de medicamentos terminó desatando un aluvión de indignación y frustración entre los usuarios en redes sociales, muchos de los cuales cuestionaron la eficacia del Estado en garantizar el acceso a fármacos básicos en medio de la profunda crisis sanitaria que vive el país.
El parte oficial asegura que se ocuparon “significativas cantidades” de medicamentos y que fueron recuperados fármacos supuestamente robados de una farmacia local. También se reportó la detención de una mujer presuntamente vinculada al hecho. La nota insiste en la “protección de la población” y en la importancia de combatir el desvío de recursos.
Pero la reacción del público fue muy distinta. Bajo la publicación oficial, decenas de cubanos expresaron su molestia, recordando que las farmacias llevan años prácticamente vacías y que, ante la falta de alternativas, la población depende de la compraventa informal para conseguir desde analgésicos hasta antibióticos.
Muchos usuarios lamentaron que el combate contra los vendedores clandestinos ignore el problema de fondo, que es la escasez que obliga a enfermos y familiares a recurrir al mercado informal para tratar fiebre, infecciones o enfermedades crónicas.
Otros se preguntaron qué sucederá con los medicamentos ocupados y exigieron que realmente lleguen a hospitales y farmacias, y no se pierdan en el camino.
En los comentarios hubo quien recordó que a plena luz del día se venden medicamentos en puntos de La Habana y otras provincias sin que las autoridades actúen, denunciando una “vista gorda” selectiva que solo se rompe en operativos puntuales.
También se cuestionó por qué nunca se revelan los nombres de los suministradores dentro de farmacias y hospitales, a quienes muchos consideran el verdadero origen del desvío.
El operativo, lejos de transmitir confianza, reavivó el malestar acumulado de una población desesperada por conseguir medicinas básicas para sus hijos, padres o abuelos. Varios comentarios coincidieron en que si las autoridades “recogen” los medicamentos que circulan en la calle, pero no logran abastecer las farmacias, las familias cubanas quedan aún más desamparadas.
La publicación policial, pensada para mostrar eficiencia, terminó recordando la realidad que el Estado no logra resolver y es que en Cuba, enfermarse se ha convertido en un lujo que depende más de un vendedor improvisado en la calle que de un sistema de salud en crisis.
