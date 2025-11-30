Delegación ucraniana negocia en Florida con EE.UU. el plan de Trump para poner fin a la guerra

Vídeos relacionados:

Una delegación del gobierno ucraniano llegó este domingo a Florida para reunirse con funcionarios de Estados Unidos y avanzar en el plan promovido por Donald Trump para buscar una salida negociada a la guerra, mientras Rusia intensifica sus ataques y Ucrania enfrenta uno de los momentos políticos más frágiles desde el inicio de la invasión.

El encuentro, celebrado en el exclusivo Shell Bay Club de Hallandale Beach —propiedad del propio enviado especial Steve Witkoff— reunió al secretario de Estado Marco Rubio, al asesor presidencial Jared Kushner y al equipo negociador ucraniano encabezado por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, de acuerdo con información de CNN.

Rubio abrió la sesión con un mensaje que buscó aliviar las tensiones generadas por las versiones iniciales del plan, muy criticado por favorecer las exigencias del Kremlin. “El objetivo final no es solo acabar la guerra; es acabarla de una forma que deje a Ucrania soberana, independiente y con la oportunidad de prosperar”, afirmó.

El secretario de Estado prosiguió diciendo, según un video compartido por la cuenta en X RapidResponse47 que “queremos ver el fin del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Pero no se trata solo de un acuerdo de paz, sino de crear un camino que garantice que Ucrania nunca vuelva a vivir una guerra así”.

Umerov respondió agradeciendo el apoyo estadounidense, un mensaje dirigido claramente a Trump, quien ha cuestionado en varias ocasiones la “falta de gratitud” de Kiev. “Estados Unidos nos apoya. Estados Unidos trabaja a nuestro lado”, expresó.

Un borrador cuestionado y presiones crecientes

El plan que discuten en Florida es una versión revisada del documento original de 28 puntos elaborado el mes pasado por Witkoff y Kirill Dmitriev, enviado especial de Putin. Ese primer borrador, presentado sin la participación de los aliados europeos de Ucrania, incluía concesiones profundas a Rusia: retirada ucraniana de ciudades del Donbás, limitaciones a su ejército y el compromiso de no ingresar en la OTAN. También suponía, en la práctica, reconocer como rusos a Donetsk, Luhansk y Crimea, informó The Guardian.

La reunión previa del fin de semana en Suiza introdujo cambios sustanciales tras la fuerte oposición de funcionarios ucranianos y europeos, que insistieron en que cualquier discusión territorial debe partir de las líneas actuales del frente y que no puede reconocerse ningún territorio tomado por la fuerza.

Pese a los ajustes, el Kremlin mantiene la presión. Putin ha reiterado que la guerra solo terminará “cuando las tropas ucranianas se retiren de los territorios que ocupan”, mientras su asesor Yuri Ushakov confirmó haber recibido la última versión del plan, que calificó de “compleja” y en necesidad de un análisis profundo.

Witkoff, por su parte, viajará a Moscú en los próximos días para presentar la propuesta revisada.

Ucrania en shock político y bajo fuego ruso

Las negociaciones se desarrollan en un momento extremadamente delicado para Kiev. El poderoso jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak —hasta ahora negociador principal con Washington— renunció el viernes tras un registro en su vivienda por un caso de corrupción. Su salida añadió incertidumbre justo cuando Ucrania enfrenta una ofensiva rusa que ha provocado apagones masivos y destrucción de infraestructuras vitales.

Durante el fin de semana, al menos seis personas murieron y decenas resultaron heridas por nuevos ataques con drones y misiles rusos. En los alrededores de Kiev, un ataque nocturno dejó un muerto y 11 heridos. En Vyshgorod, un edificio residencial ardió tras recibir el impacto de un proyectil.

Ucrania también ha intensificado sus acciones ofensivas. Una fuente de seguridad en Kiev aseguró que dos petroleros que navegaban frente a las costas de Turquía, y que supuestamente transportaban petróleo ruso de forma encubierta, fueron alcanzados por drones navales ucranianos.

“No traicionaré al país”, promete Zelensky

La fragilidad interna también pesa sobre las negociaciones. Zelensky ha reconocido que su país vive “uno de los momentos más difíciles de su historia” y ha prometido a los ucranianos que no cederá en principios fundamentales. Sin embargo, voces influyentes dentro del propio Estado cuestionan cualquier arreglo apresurado.

Valerii Zaluzhnyi, ex comandante en jefe y hoy embajador en el Reino Unido —y rival político potencial de Zelensky— advirtió que “una paz apresurada solo llevaría a una derrota devastadora y a la pérdida de la independencia”. Dijo que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad efectivas.

Europa también presiona. El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá este lunes con Zelensky en París, mientras su canciller, Jean-Noël Barrot, declaró que “la paz está al alcance si Putin abandona su sueño de reconstruir el imperio soviético”.

Aun así, Rubio insistió en su mensaje más reciente: “Este no es solo un intento de poner fin a la guerra, sino de garantizar que Ucrania nunca vuelva a vivir algo así y pueda entrar en una etapa de verdadera prosperidad”.

Por ahora, mientras las bombas continúan cayendo y la diplomacia intenta abrirse paso entre las ruinas, la pregunta que domina en Ucrania y fuera de ella es si estas conversaciones en Florida están acercando la paz o simplemente aplazando otra fase de un conflicto que ya cumple tres años.