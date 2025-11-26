Gerardo Hernández se burla de la pobreza en EE.UU. y cubanos le recuerdan la miseria en Cuba

Vídeos relacionados:

El cinismo del exespía cubano Gerardo Hernández, coordinador de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), quedó expuesto cuando, incapaz —o amordazado— para hablar de la creciente pobreza en Cuba, publicó una foto de un indigente en Nueva York y recomendó a Marco Rubio hacer justo lo que a él no le permiten: mirar hacia dentro y reconocer los problemas de su propio país.

En una publicación en Facebook, Hernández escribió: “Un país al que nadie bloquea. Marco Rubio y compañía deberían preocuparse más por la realidad de su país, en vez de andar metiendo las narices en otros...”, junto a una imagen tomada en Manhattan.

Captura Facebook / Gerardo de Los Cinco

La reacción fue inmediata. Más de mil comentarios, de cubanos dentro y fuera de la isla, le respondieron con dureza, acusándolo de cinismo e hipocresía por usar la pobreza ajena como excusa para justificar el desastre económico en Cuba.

“Y tiene más cosas que cualquier cubano en la isla”, ironizó la periodista Iliana Hernández, mientras Irina Diéguez Toledo le lanzó: “Tirando piedras a los mangos verdes, Gerardo”.

Aristides Fernández fue más tajante: “¿Cómo tantos inmigrantes logran prosperar en Estados Unidos, incluso Marco Rubio, mientras tú defiendes un sistema que ha hundido a Cuba? En EE.UU. el que quiere, sale adelante”.

“Qué cinismo el de este señor”, escribió Roberto Carlos Frómeta, y Yoel Cruz lo calificó como “el tipo más desagradable de Cuba”.

El mensaje más contundente llegó del médico Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, quien le recordó: “En Cuba no hay un homeless: hay un país entero sobreviviendo. En Estados Unidos la pobreza es una tragedia individual; en Cuba, un proyecto de gobierno”.

Figueredo cerró su respuesta con un ataque personal: “Y tú, Gerardo de los Cinco, preocúpate por saber quién es el verdadero padre de tu hija antes de volver a prisión. Eres la mayor vergüenza de la palabra hombre”.

Otros usuarios continuaron el aluvión de críticas: Janny Chiong escribió “Ahora mismo ese indigente vive mejor que cualquier médico en Cuba”, mientras Maria Isabel Sánchez recordó que en EE.UU. “nadie te mete preso por denunciar ni te expulsa del trabajo por decir la verdad”.

“Prefiero vivir en EE.UU. en esas condiciones que en Cuba con todos los lujos; la libertad no tiene precio”, afirmó Yury Rivera.

En la misma línea, Wendy Llanes San Martín le respondió: “Preocúpense por la miseria que ustedes mismos han creado en Cuba y dejen de meterse en lo que no les importa”.

El intercambio terminó exhibiendo el profundo malestar de una ciudadanía que ya no teme cuestionar públicamente a los voceros del régimen, cansada de la manipulación y del uso político de la pobreza ajena para ocultar el fracaso económico y moral del sistema cubano.

Pero la ceguera "selectiva" del exespía se activa de vez en cuando. Recientemente, volvió a provocar la indignación de los cubanos al comparar la pobreza en Estados Unidos con la miseria que vive la población en la isla.

Su frase —“Los odiadores pintan a la Yuma como el paraíso terrenal”— encendió una avalancha de respuestas que muestran una realidad muy distinta a la versión oficialista.