Marco Rubio defiende operación de Trump en el Caribe: “EE. UU. tiene derecho a protegerse de los narco-terroristas”

Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó la operación ordenada por el presidente Donald Trump contra grupos de narco-terroristas en el Caribe y aseguró que el país tiene derecho a proteger su soberanía y seguridad nacional.

En sus declaraciones, Rubio respondió a las acusaciones de que la operación violaría el derecho internacional.

“Me resulta interesante que todos esos países quieren que enviemos misiles Tomahawk con capacidad nuclear para defender Europa, pero cuando Estados Unidos posiciona portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, de pronto eso se convierte en un problema”, señaló.

El secretario de Estado rechazó los señalamientos de la Unión Europea sobre el supuesto incumplimiento de normas internacionales.

“No creo que la Unión Europea sea quien determine qué es el derecho internacional, y mucho menos cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional”, afirmó.

Rubio insistió en que las acciones ordenadas por Trump responden a una amenaza directa.

Lo más leído hoy:

“Estados Unidos está bajo ataque de organizaciones criminales de narco-terroristas en nuestro hemisferio, y el presidente está actuando en defensa de nuestro país”, dijo.

El político de origen cubano agregó que la misión tiene como objetivo eliminar a los grupos que representan un riesgo para la seguridad estadounidense.

“El presidente ha dejado muy claro que su tarea es proteger a Estados Unidos de toda amenaza contra Estados Unidos… y eso es exactamente lo que está haciendo con esta operación”, subrayó Rubio.

Las declaraciones del secretario de Estado llegan tras críticas de algunos gobiernos europeos y organismos internacionales, que han cuestionado la legalidad de la intervención estadounidense en el Caribe.

Rubio sostuvo que Washington actuará “sin pedir permiso” y reafirmó que la soberanía nacional prevalece sobre cualquier intento externo de limitar la respuesta frente a amenazas criminales.

En relación con este tema, el congresista republicano Carlos Giménez escribió en la red X que “solo hay un camino: la aniquilación total del Cártel de los Soles, el grupo narco-terrorista de Nicolás Maduro”.

El régimen cubano sigue con inquietud –y mucha preocupación– la creciente presión militar de Estados Unidos sobre Venezuela y la firme postura del secretario de Estado, Marco Rubio, ante el dictador de Nicolás Maduro, una combinación que, según expertos, podría precipitar un nuevo golpe económico para La Habana.

Según un reporte de la agencia EFE, la alarma del régimen cubano se centra en las posibles repercusiones políticas y económicas de un cambio de poder en Caracas, principal aliado energético y financiero de la isla.