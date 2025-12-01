Trump convoca reunión urgente en la Casa Blanca para definir próximos pasos hacia Venezuela

Vídeos relacionados:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, convocó una reunión urgente en la Casa Blanca para definir los próximos pasos de su gobierno hacia Venezuela, en medio de la intensificación de las medidas de presión contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según informó CNN, el encuentro se realizó este lunes a las 5:00 p.m. en la Oficina Oval y contó con la participación de altos funcionarios de la administración, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de Gabinete, Susie Wiles; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

La reunión ocurre mientras Washington incrementa la presencia militar en el Caribe y refuerza los operativos contra el narcotráfico vinculados a grupos asociados al régimen venezolano.

Durante el fin de semana, Trump emitió además una directiva sobre redes de aviación y navegación, advirtiendo a aerolíneas y pilotos evitar el espacio aéreo de Venezuela, recordó CNN.

El presidente también confirmó una conversación telefónica reciente con Nicolás Maduro, aunque no reveló los temas tratados.

Legisladores estadounidenses de ambos partidos han expresado inquietud por la legalidad de los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, que han dejado decenas de muertos en la región.

Pese a las críticas, la administración Trump mantiene su estrategia de “máxima presión” sobre el régimen venezolano, combinando acciones diplomáticas, financieras y militares con el objetivo de restablecer la democracia en ese país.

Estados Unidos ha intensificado notablemente su despliegue militar en el Caribe, en el marco de la operación “Lanza del Sur”, una estrategia que combina acciones de combate contra el narcotráfico con una creciente presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

Esta operación incluye maniobras con fuego real desde el USS Iwo Jima, ataques contra embarcaciones sospechosas y el uso de aviones AV-8B Harrier II y cazas furtivos F-35B.

En paralelo, el portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el más letal de la Armada estadounidense, fue desplegado en la zona junto a un grupo de ataque naval que incluye destructores, un submarino nuclear y más de 4,000 efectivos.

Estas acciones buscan desarticular redes criminales transnacionales y reforzar el control estratégico del hemisferio.

El ambiente se ha tensado aún más tras una conversación telefónica entre Trump y Maduro que no fue detallada públicamente, pero que se produjo justo antes de los ejercicios militares en Trinidad y Tobago y del sobrevuelo de bombarderos B-52 en el Caribe.

Estas maniobras han sido interpretadas como una advertencia directa a Caracas.

Como respuesta, el régimen venezolano denunció la presencia militar estadounidense en aguas del Caribe como una amenaza directa a su soberanía.

El Ministerio de Defensa venezolano acusó a Washington de preparar el terreno para una agresión regional encubierta.

A ello se sumaron las declaraciones de Maduro, quien acusó a Trump de querer adueñarse de las reservas de petróleo venezolanas bajo pretextos de seguridad hemisférica.