Marco Rubio: “Trump sabe exactamente lo que quiere y actúa para lograrlo”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el presidente Donald Trump mantiene una política exterior “estratégica y precisa”, alejada tanto del aislacionismo como del intervencionismo militar.

Durante su conversación con el presentador Sean Hannity, de Fox News, Rubio elogió el enfoque del mandatario republicano, al que describió como un líder que define con claridad los intereses vitales de su país y actúa de forma decidida para protegerlos.

“Trump sabe exactamente lo que quiere y actúa para lograrlo”, afirmó Rubio, destacando que su administración no busca involucrar a Estados Unidos en conflictos prolongados, sino aplicar una política “selectiva y enfocada en resultados”.

El jefe de la diplomacia estadounidense puso como ejemplo la reciente operación militar contra las instalaciones nucleares iraníes, que calificó como una demostración del uso inteligente del poder militar.

Según explicó, se trató de una acción puntual, de apenas 24 horas, en la que bombarderos B-2 partieron desde territorio estadounidense, destruyeron los objetivos asignados y regresaron sin desplegar tropas terrestres ni prolongar el enfrentamiento.

“El objetivo era claro: eliminar una amenaza nuclear antes de que se convirtiera en un peligro real para Estados Unidos”, subrayó Rubio. “La misión se cumplió sin arrastrar al país a una guerra innecesaria”.

El secretario insistió en que la estrategia de Trump se basa en definir los intereses nacionales, establecer un resultado alcanzable y actuar de manera limitada y precisa para conseguirlo.

A su juicio, esa fórmula ha permitido reforzar la posición de Estados Unidos sin los costos humanos ni económicos de intervenciones pasadas.

Rubio también defendió que el reciente ataque a las instalaciones iraníes demuestra la capacidad disuasiva del país y la determinación de la actual administración de impedir que regímenes hostiles amenacen la seguridad global.

“Es una muestra del uso racional del poder”, concluyó. “El presidente actúa solo cuando es necesario y siempre con un propósito claro: proteger a Estados Unidos”.

Este miércoles, Rubio advirtió que Venezuela se ha convertido en un santuario para grupos vinculados a Irán y Hezbollah, lo que representa una amenaza creciente para la región, apoyando la política de presión de Trump contra el régimen de Maduro.