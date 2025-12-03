Luto en Villa Clara por la muerte de destacado nefrólogo Eduardo Fernández Ruiz

Vídeos relacionados:

La provincia de Villa Clara está de luto este martes tras conocerse la muerte del Dr. Eduardo Fernández Ruiz, uno de los nefrólogos más reconocidos del territorio y una importante en la formación de generaciones de médicos durante más de cinco décadas.

En la red social Facebook, el usuario Yandry Alfonso Chang dio a conocer la noticia del fallecimiento del galeno, a los 72 años, lo cual generó consternación entre colegas, estudiantes y pacientes que lo recuerdan como un profesional excepcional y un maestro dedicado.

Nacido el 24 de septiembre de 1953 en Santa Clara, Fernández Ruiz se formó en la Facultad de Ciencias Médicas “Victoria de Girón” en La Habana, para luego alinearse con los ideales del régimen al participar activamente en actividades políticas, culturales y de trabajo voluntario, como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y luego del Partido Comunista, según el propio Alfonso.

Un pilar en la Medicina Interna y la Nefrología en Cuba

Tras titularse, se especializó en Medicina Interna, área en la que obtuvo tempranamente categoría docente y se convirtió en formador de numerosas generaciones de profesionales de la salud.

A finales de los años 90, ante la escasez de especialistas en nefrología en la provincia, fue enviado al Instituto de Nefrología de La Habana, donde completó un exigente diplomado con resultados sobresalientes. Desde entonces se incorporó al servicio provincial de la especialidad, del cual llegó a ser jefe, formador y pilar fundamental.

En 1996, obtuvo el segundo grado en Nefrología, al tiempo que asumió la responsabilidad de fundador y jefe de la cátedra, y presidente del capítulo villaclareño de la Sociedad Cubana de Nefrología, cargos que mantuvo durante dos décadas.

Más tarde, fue promovido a profesor auxiliar y en 2009 alcanzó la categoría de máster en urgencias médicas.

Compromiso internacionalista y legado académico

El Dr. Fernández Ruiz cumplió misiones internacionalistas en Angola y Trinidad y Tobago, además de impartir entrenamientos a nefrólogos de Ecuador, labor que amplió su impacto más allá de las fronteras cubanas.

Su producción científica incluyó artículos en revistas nacionales e internacionales y la participación en libros de Medicina Interna, Terapia Intensiva y Nefrología, consolidando su prestigio como referente académico.