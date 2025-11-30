Díaz-Canel regaña a municipios habaneros por falta de fumigadores y exige movilizar estudiantes para cubrir el déficit

El mandatario exigió a las autoridades locales “apelar a las reservas” disponibles en cada territorio

El gobernante Miguel Díaz-Canel reprendió este sábado a los capitalinos municipios de Cerro, Plaza de la Revolución y Playa por no disponer de suficientes operarios de fumigación y ordenó movilizar estudiantes y trabajadores para tales tareas.

Al mismo tiempo, el gobierno reconoció que La Habana mantiene ingresos elevados por arbovirosis y no controla del todo la transmisión del mosquito.

El panorama epidemiológico de la capital se caracteriza por un descenso de los casos febriles en las últimas cinco semanas, aunque no se mencionaron cifras de personas contagiadas en total. Sí se mencionó que todavía existe un número significativo de ingresos.

Actualmente permanecen hospitalizados 148 adultos y 162 menores de tres años, grupos especialmente vulnerables ante las arbovirosis, trascendió la víspera durante el encuentro semanal de la dirección del país y autoridades capitalinas para dar seguimiento a las labores que buscan dar respuesta a los problemas acumulados en el territorio, reportado por el portal digital de la Presidencia.

Las autoridades señalaron que esta es la sexta semana consecutiva de aplicación de tratamiento adulticida intensivo en un universo de más de 303,000 viviendas.

La Universidad de Ciencias Médicas participa en el pesquisaje, la vigilancia y la atención primaria a los pacientes, mientras se coordinan acciones intersectoriales de higienización y saneamiento ambiental.

Pese a ese despliegue, el Gobierno reconoció que las labores contra el mosquito Aedes aegypti siguen afectadas por la falta de operarios capaces de operar las basukas de fumigación.

Aunque 12 municipios cumplieron o incluso superaron sus planes, Cerro, Plaza y Playa quedaron rezagados, situación que detonó la crítica directa de Díaz-Canel.

El mandatario exigió a las autoridades locales “apelar a las reservas” disponibles en cada territorio y convocar a estudiantes y trabajadores para cubrir el déficit.

El primer secretario del Partido en La Habana, Liván Izquierdo Alonso, afirmó que los tres municipios no tienen justificación, dado que el resto de la capital ha incrementado sus fuerzas y multiplicado las brigadas en la última semana.

Este sábado, trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) realizaron labores de fumigación en Plaza de la Revolución, tras el llamado del gobernante.

Recientemente, la doctora Carilda Peña García, viceministra de Salud Pública, admitió públicamente que el gobierno no puede realizar fumigaciones masivas en el país, como se hacía años atrás, debido a la escasez de combustible, insecticidas y al deterioro de las máquinas utilizadas en las campañas antivectoriales.

La confesión tuvo lugar durante una comparecencia en la televisión estatal, en medio de la epidemia de dengue chikungunya que afecta a gran parte del territorio nacional.

En varios barrios de la capital, vecinos denuncian que la fumigación es irregular y que persisten los focos de mosquitos en zonas críticas, agravados por la acumulación de basura, la escasez de agua potable y la precariedad en la gestión de desechos.

Un reciente video difundido por el periodista independiente Mario J. Pentón mostró a un supuesto fumigador estatal en el barrio Víbora Park, en La Habana, visiblemente afectado por el consumo de cannabinoides sintéticos, más conocido como el “químico”, lo cual generó indignación entre los vecinos y usuarios en redes sociales.