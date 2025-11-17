Trump pide a los congresistas republicanos que voten para difundir los archivos de Epstein

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este domingo a los congresistas republicanos que voten a favor de la publicación completa de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, el financiero acusado de explotación sexual de menores y hallado muerto en prisión en 2019.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar para difundir los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder, y es hora de avanzar y dejar atrás este engaño demócrata perpetrado por lunáticos de izquierda radical”, escribió Trump en su red Truth Social.

Captura de pantalla Truth Social / @realDonaldTrump

La votación está prevista para el martes y busca desclasificar miles de páginas vinculadas con el caso Epstein. El giro del mandatario ocurre apenas cuatro días después de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaran tres correos del pederasta, en uno de los cuales afirmaba que Trump “pasó horas” con una de las víctimas de su red.

Trump, que fue amigo del financiero y luego se distanció públicamente de él, aseguró que el Departamento de Justicia ya entregó decenas de miles de páginas sobre Epstein y que “los republicanos deben concentrarse en los logros del partido, no en trampas políticas”.

“El Comité de Supervisión puede tener lo que sea a lo que legalmente tenga derecho, ¡no me importa!”, escribió el presidente. “Lo que sí me importa es que los republicanos vuelvan a centrarse en lo importante: la economía, la reducción de la inflación, la inversión récord en Estados Unidos y la reconstrucción de nuestro ejército”, añadió.

Lo más leído hoy:

En su extenso mensaje, Trump acusó a los demócratas de intentar desviar la atención de los éxitos republicanos, mencionando entre ellos la rebaja de impuestos, la seguridad fronteriza y la deportación de inmigrantes ilegales.

“Nadie se preocupó por Epstein cuando estaba vivo y, si los demócratas tuvieran algo, lo habrían difundido antes de nuestra victoria electoral aplastante”, dijo.

El presidente también denunció que “algunos miembros del Partido Republicano están siendo usados” y advirtió que no se debe caer “en la trampa de Epstein”, que calificó de “maldición para los demócratas, no para nosotros”.

Cambio de postura

La posición de Trump representa un giro notable, ya que hasta hace pocos días se oponía a la publicación de los documentos. El cambio se produjo después de que una petición para forzar la votación alcanzara los apoyos necesarios, incluso entre legisladores republicanos.

El congresista por Kentucky Thomas Massie estimó que cerca de un centenar de republicanos podrían votar a favor de la desclasificación, casi la mitad de la bancada del partido.

De aprobarse en la Cámara de Representantes, la medida aún necesitaría el respaldo del Senado y la firma del propio Trump para hacerse efectiva.

Contexto reciente

La publicación de los correos de Epstein ha reavivado las dudas sobre su relación con Trump. En uno de ellos, el financiero le escribió a Ghislaine Maxwell, su colaboradora condenada por tráfico sexual, que el actual presidente “pasó horas” en su casa con una joven víctima.

La Casa Blanca negó tajantemente las acusaciones y acusó a los demócratas de “manipular información parcial con fines políticos”.

Epstein, que mantenía vínculos con figuras poderosas de la política y los negocios, fue condenado en 2008 por prostitución de menores. Su muerte en una celda de Nueva York sigue siendo motivo de controversia.

Trump, por su parte, sostiene que rompió toda relación con Epstein hace más de una década y que las recientes filtraciones buscan “desacreditarlo” de cara al año electoral de 2026.