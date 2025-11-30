Turistas rusos cambian Venezuela por Cuba ante cierre aéreo y tensiones en el Caribe

Vídeos relacionados:

La crisis entre Estados Unidos y Venezuela comienza a impactar directamente en el turismo internacional.

El operador ruso PEGAS Touristik anunció este domingo la cancelación del vuelo Moscú–Porlamar, previsto para el 1 de diciembre, debido a la “potencial amenaza a la seguridad de las aeronaves civiles” en el espacio aéreo venezolano.

En su lugar, los pasajeros serán trasladados al balneario cubano de Varadero, según informó la compañía a sus agencias asociadas.

“Les informamos que el vuelo Moscú–Porlamar del 1 de diciembre ha sido cancelado. En su lugar está previsto un vuelo Moscú–Varadero”, señaló el comunicado de la empresa, difundido por el boletín de la Asociación de Turoperadores de Rusia (ATOR).

La decisión llega apenas 24 horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela, alegando razones de seguridad nacional y combate al narcotráfico.

Desde entonces, varias aerolíneas internacionales suspendieron operaciones en el país sudamericano, y Washington advirtió sobre el riesgo de volar en la zona por el aumento de la actividad militar.

Cuba, el “destino sustituto”

De acuerdo con la directora general de PEGAS Touristik, Anna Podgornaya, todos los vuelos chárter previstos hacia Venezuela serán redirigidos temporalmente a Varadero, principal polo turístico del Caribe cubano.

Los clientes podrán hospedarse en hoteles “similares o de categoría superior”, y quienes decidan cancelar sus vacaciones podrán conservar los fondos como depósito para futuros viajes.

“La reanudación del programa de vuelos a Venezuela está prevista cuando la situación se normalice”, indicó Podgornaya. Mientras tanto, los turistas rusos que actualmente disfrutan de sus vacaciones en la Isla Margarita serán repatriados directamente a Moscú mediante vuelos especiales operados por aerolíneas asociadas.

Impacto geopolítico y económico

El cambio de destino turístico se produce en un contexto regional marcado por la escalada militar de Estados Unidos, la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y las crecientes tensiones diplomáticas.

El movimiento de aviones del gobierno venezolano hacia la frontera con Brasil —revelado por CNN Brasil este sábado— alimentó las especulaciones sobre posibles planes de fuga o reacomodo del poder chavista.

Brasil, por su parte, ha expresado preocupación por la militarización del Caribe, aunque mantiene una posición neutral.

Para Cuba, este desvío de vuelos representa un beneficio inmediato: un incremento inesperado del turismo ruso en plena temporada alta. Sin embargo, también refuerza su papel como refugio político y económico de aliados estratégicos bajo sanciones occidentales.

Mientras Venezuela queda parcialmente aislada del tráfico aéreo internacional, Varadero emerge como la alternativa segura, consolidando a la isla como el principal receptor del turismo ruso en el Caribe —y como un nuevo escenario colateral de la tensión entre Washington y Caracas.