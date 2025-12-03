Hospital cubano presume jornada de donación mientras pacientes ruegan sangre en redes sociales

Vídeos relacionados:
El Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente “Saturnino Lora Torres”, en Santiago de Cuba, publicó una emotiva nota sobre una jornada de donación de sangre entre sus trabajadores, presentada como un “gesto que salva vidas”.
Y aunque las donaciones de sangre ciertamente salvan la vida de las personas, la realidad fuera de los muros hospitalarios dista mucho del mensaje oficial.
La publicación, compartida recientemente en la página de Facebook del hospital, describía cómo un grupo de médicos, enfermeros y empleados “dio un paso al frente” en una “misión silenciosa pero poderosa”: donar sangre para ayudar a pacientes necesitados.
El texto, acompañado de fotografías y mensajes de agradecimiento, resaltaba el compromiso de los trabajadores del centro sanitario, calificándolos de “héroes de corazón gigante” que “dan el regalo más valioso: vida”.
Sin embargo, el mensaje contrasta con la experiencia cotidiana de miles de cubanos que, ante la escasez de sangre en hospitales y bancos provinciales, recurren a las redes sociales para suplicar donaciones urgentes para familiares y amigos.
Plataformas como Facebook se han convertido en espacios donde se multiplican los llamados desesperados por unidades de sangre y plaquetas, tanto para adultos como para niños con enfermedades graves.
La falta de reactivos, de equipos para conservación y de donantes habituales ha agravado la crisis en los últimos años, sin olvidar que el régimen cubano ha convertido la venta de sangre en un negocio para llenar sus arcas.
Pese a ello, el régimen utiliza las campañas de donación institucionales como instrumentos de propaganda, exaltando el “espíritu solidario” del personal médico, mientras oculta la precariedad estructural del sistema de salud y la desconfianza de la población hacia las donaciones centralizadas.
El contraste entre la narrativa oficial y la realidad sanitaria evidencia una constante en Cuba: los gestos individuales de humanidad se convierten en vitrinas propagandísticas de un sistema colapsado, donde la solidaridad suple lo que el Estado no garantiza.
