"Me voy con el corazón roto": La triste despedida entre lágrimas de este cubano antes de abandonar la isla

El dolor de separarse de la tierra donde uno nació se mezcla con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Así lo vivió un joven cubano que compartió en TikTok su emotiva despedida antes de abandonar el país, en un video que ha conmovido a miles de personas dentro y fuera de la isla.

En las imágenes, publicadas por el usuario @linares_vlogs, se le ve abrazando a familiares y amigos, con lágrimas en los ojos, mientras se prepara para su partida definitiva.

“Mi despedida de Cuba. Adiós Cuba, me voy con el corazón roto pero con la felicidad más grande que es salir de la dictadura tan grande que hay en Cuba”, escribió el joven en la descripción del video.

El clip muestra los últimos momentos antes de su salida: desde los abrazos de despedida hasta su llegada al aeropuerto, donde finalmente sube al avión que lo llevará hacia una nueva vida, lejos de la crisis y la represión que azotan a la isla.

La publicación rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron empatía y tristeza ante la situación que enfrentan miles de cubanos que se ven obligados a emigrar para buscar libertad y oportunidades fuera del país.

En los últimos años, Cuba ha vivido una de las mayores oleadas migratorias de su historia reciente, impulsada por el colapso económico, los apagones, la falta de alimentos y el control político del régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel, bajo la sombra del poder militar que aún ejerce Raúl Castro.

“Me voy con dolor, pero también con esperanza”, dice el joven entre sollozos al final del video, dejando atrás no solo a su familia, sino también una patria que muchos sienten que ya no les pertenece.