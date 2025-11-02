"No hay comida": Denuncia cubano desde centro de evacuación en Río Cauto

Un cubano identificado como Richar Alarcón denunció en redes sociales las precarias condiciones en uno de los centros de evacuación del municipio Río Cauto, en la provincia de Granma, donde decenas de familias permanecen refugiadas tras las inundaciones provocadas por el huracán Melissa.

En un video publicado en Facebook, Alarcón afirma que los evacuados en la zona conocida como Vado del Yeso llevan “dos días sin comer”, y acusa al gobierno cubano de ocultar la gravedad de la situación mientras los medios oficiales solo publican noticias favorables sobre la gestión de la emergencia.

“El gobierno cubano publica lo que le conviene, pero la realidad es la que vemos: personas abandonadas, evacuadas sin comida, en Vado del Yeso, provincia Río Cauto. Llevan dos días sin comer. Las famosas mipimes son las que venden a precios exagerados, porque el gobierno cubano no tiene cómo enfrentar esta situación”, expresó.

Mientras tanto, reportes desde Bayamo señalan que varios centros de evacuación de esa ciudad han recibido apoyo ciudadano, con vecinos que han llevado comida, juguetes y donaciones para los niños y las familias desplazadas por la crecida del Río Cauto.

Sin embargo, la situación en los centros de evacuación en Río Cauto parece muy distinta.

“Me indigna un poco, porque en Bayamo la gente se está portando bien, llevándole comida y juguetes a los niños evacuados. No puede ser que aquí, en Río Cauto, llevemos días sin comida y que tengamos que esperar por la ayuda de otros. No puede ser que la gente de afuera nos atienda mejor que nosotros mismos”, lamentó el internauta Marcos Reinier Tarragó Rosabal, quien llamó a preparar una caldosa para los albergados en El Politécnico local.

El huracán Melissa dejó graves daños en el oriente cubano, con ríos desbordados, comunidades aisladas y miles de personas evacuadas. Aunque las autoridades aseguran que trabajan en la entrega de alimentos y suministros básicos, los testimonios desde el terreno evidencian deficiencias en la atención humanitaria y una falta de coordinación local.

La denuncia de Alarcón se suma a otros reportes ciudadanos que muestran las dificultades de los evacuados en las zonas afectadas.

Mientras los medios estatales hablan de “orden” y “control de la situación”, las redes sociales se han convertido en el principal canal para difundir videos e imágenes de comunidades con escasos recursos.

En Bayamo y otras localidades cercanas, vecinos han organizado colectas para enviar alimentos, ropa y medicinas a los centros de evacuación del municipio de Río Cauto.

La tragedia ha puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad del oriente cubano ante los desastres naturales y la falta de recursos para responder a emergencias de gran escala.