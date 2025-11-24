Gobierno cubano autoriza y ordena la venta mayorista por parte de Mipymes y cooperativas

Vídeos relacionados:

El Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete de normas que autoriza, ordena y amplía la venta mayorista por parte de las Mipymes y cooperativas no agropecuarias, como parte de los esfuerzos por “reimpulsar la economía” y reorganizar las relaciones entre actores estatales y privados.

Durante la reunión mensual del órgano de Gobierno, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, presentó un informe sobre el ordenamiento de la comercialización en el sector no estatal, que recibió luz verde y supone cambios relevantes en el funcionamiento de las empresas privadas.

Relaciones mayoristas más amplias

Las Mipymes y CNA que operan como comercializadoras mayoristas podrán, a partir de ahora, establecer contratos con:

empresas estatales,

unidades presupuestadas,

instituciones religiosas,

organismos internacionales y diplomáticos,

empresas extranjeras,

actores económicos privados,

y usuarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Productores privados podrán vender mayorista y minorista

El Gobierno ratificó que las Mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia que tengan producción en su objeto social pueden vender sus productos al por mayor y al detalle, así como materias primas y productos asociados a su actividad principal.

Aprobación centralizada para nuevos mayoristas

La creación de nuevos negocios dedicados al comercio mayorista deberá gestionarse a través de la plataforma de actores económicos y estará condicionada a su relación con la estrategia de desarrollo territorial, y a que el comercio mayorista sea su actividad principal.

Objetivo oficial: más producción y precios más bajos

La ministra aseguró que las nuevas reglas flexibilizan y ordenan el comercio, favorecen relaciones más claras entre actores estatales y privados, y deberían contribuir a incrementar la oferta de bienes y servicios y reducir precios a la población.

Un proceso consultado en todo el país

Según Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, la norma incorpora inquietudes y sugerencias de representantes de Mipymes y gobiernos municipales, y busca evitar afectaciones al abastecimiento y garantizar estabilidad en el suministro de productos y materias primas.

El primer ministro Manuel Marrero afirmó que la medida “no es prohibitiva” y permitirá impulsar el comercio minorista, cuya base es la comercialización mayorista.

La nueva norma llega en un contexto donde, en el último año, el Gobierno ha aplicado fuertes restricciones al comercio mayorista privado, desde la cancelación masiva de licencias hasta límites severos para productores y trabajadores por cuenta propia. Aunque el discurso oficial presenta esta decisión como un paso hacia la flexibilización y el reordenamiento del mercado, persiste la incógnita de si se trata realmente de una apertura o simplemente de una reconfiguración del control estatal sobre las mipymes. Con un sistema de autorizaciones centralizadas y un historial reciente de cierres y prohibiciones, queda por ver si estas medidas permitirán un mayor margen de acción para los actores privados o si seguirán operando bajo un marco estrecho y condicionado.