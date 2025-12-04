Migrantes detenidos en Alligator Alcatraz comienzan huelga de hambre: Cubano con un solo riñón entre ellos

Vídeos relacionados:
Un grupo de migrantes detenidos en el centro conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, inició una huelga de hambre desde este miércoles, según informó el periodista cubano Javier Díaz en Facebook.
Entre los manifestantes se encuentra el cubano Luis Fernández, quien lleva 35 días bajo detención y, de acuerdo con la denuncia, padece una condición médica delicada al tener solo un riñón. Su familia ha pedido su liberación inmediata ante el riesgo que representa su estado de salud.
Fernández, quien llevaba tres décadas residiendo en Estados Unidos, se presentaba cada año ante las autoridades migratorias como parte del proceso de control impuesto por una orden de deportación vigente.
La huelga de hambre, que se habría iniciado como protesta por las prolongadas detenciones y las condiciones del centro, busca llamar la atención de las autoridades migratorias y organizaciones de derechos humanos sobre la situación de los retenidos.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) respecto a la protesta ni sobre la condición médica del cubano mencionado.
Preguntas frecuentes sobre la huelga de hambre de migrantes en Alligator Alcatraz
¿Por qué los migrantes en Alligator Alcatraz iniciaron una huelga de hambre?
Los migrantes en Alligator Alcatraz iniciaron una huelga de hambre para protestar contra las prolongadas detenciones y las condiciones inhumanas del centro. Buscan llamar la atención de las autoridades migratorias y organizaciones de derechos humanos sobre su situación. Entre los problemas denunciados se encuentran el hacinamiento, la falta de atención médica y la alimentación inadecuada.
¿Quién es Luis Fernández y cuál es su situación?
Luis Fernández es un cubano detenido en Alligator Alcatraz que participa en la huelga de hambre. Su situación es delicada debido a que tiene solo un riñón y lleva 35 días bajo detención. Su familia ha solicitado su liberación inmediata debido al riesgo que su estado de salud representa.
¿Cuál ha sido la respuesta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ante la huelga de hambre?
Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la huelga de hambre o la condición médica de Luis Fernández. Anteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado la existencia de huelgas de hambre en el centro, calificando los reportes como "acusaciones inexactas y sin fundamento".
¿Qué denuncias se han hecho sobre las condiciones en Alligator Alcatraz?
Alligator Alcatraz ha sido objeto de múltiples denuncias por condiciones inhumanas, incluyendo hacinamiento, mala alimentación, falta de privacidad y atención médica inadecuada. Organizaciones de derechos humanos han calificado al centro como un "campo de concentración" y han señalado que estas condiciones violan los derechos humanos de los detenidos.
¿Cuál es el impacto de estas protestas en la política migratoria de Estados Unidos?
Las protestas y huelgas de hambre en Alligator Alcatraz destacan las tensiones entre la política migratoria estadounidense y los derechos humanos de los detenidos. Estas situaciones han generado críticas a nivel nacional e internacional, presionando a las autoridades para que revisen las condiciones en los centros de detención y el trato a los migrantes, especialmente ante la presencia de denuncias de violaciones a los derechos humanos.
