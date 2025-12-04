Migrantes detenidos en Alligator Alcatraz comienzan huelga de hambre: Cubano con un solo riñón entre ellos

Vídeos relacionados:

Un grupo de migrantes detenidos en el centro conocido como Alligator Alcatraz, en Florida, inició una huelga de hambre desde este miércoles, según informó el periodista cubano Javier Díaz en Facebook.

Entre los manifestantes se encuentra el cubano Luis Fernández, quien lleva 35 días bajo detención y, de acuerdo con la denuncia, padece una condición médica delicada al tener solo un riñón. Su familia ha pedido su liberación inmediata ante el riesgo que representa su estado de salud.

Fernández, quien llevaba tres décadas residiendo en Estados Unidos, se presentaba cada año ante las autoridades migratorias como parte del proceso de control impuesto por una orden de deportación vigente.

La huelga de hambre, que se habría iniciado como protesta por las prolongadas detenciones y las condiciones del centro, busca llamar la atención de las autoridades migratorias y organizaciones de derechos humanos sobre la situación de los retenidos.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) respecto a la protesta ni sobre la condición médica del cubano mencionado.