Demanda colectiva denuncia condiciones inhumanas y negligencia médica en centro de detención de ICE

Agentes de ICE, en el centro de una demanda por negligencia y abusos.

Siete migrantes detenidos en el California City Detention Facility, ubicado en Kern County, presentaron una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por condiciones “inhumanas”, negligencia médica y un ambiente que pone en riesgo la vida de quienes están bajo custodia.

La información fue confirmada por FOX 66, que entrevistó a uno de los demandantes y revisó el documento legal interpuesto por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

En las declaraciones recogidas por el medio estadounidense, el detenido Sokhean Keo, quien lleva alrededor de tres meses en el centro, describió un ambiente sucio, extremadamente frío y emocionalmente devastador.

“Esto es un desastre. Y hace mucho frío, muchísimo frío. Es como si todo el suelo estuviera lleno de suciedad. Nuestra salud mental es muy, muy mala”, dijo.

Keo asegura haber presenciado intentos de suicidio debido al deterioro mental que sufren los detenidos.

Meses sin atención médica: cáncer sin diagnóstico, diabetes sin medicación y retrasos peligrosos

El documento legal describe una situación alarmante. En la página 14, la demanda señala:

“El ICE ha sometido deliberadamente a los detenidos a retrasos prolongados para realizarles evaluaciones médicas críticas, incluyendo a personas con sospecha de cáncer, cuyos resultados de laboratorio muestran anomalías cada vez más graves.”

Otra sección, en la página 22 denuncia que personas con condiciones crónicas no reciben sus medicamentos esenciales:

“A los detenidos con diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas se les niega sistemáticamente la medicación recetada durante días o semanas seguidas”.

El abogado Kyle Virgien, del ACLU National Prison Project, dijo a FOX 66 que han documentado casos de personas que posiblemente padecen cáncer y llevan meses rezagadas en la lista de especialistas, así como detenidos sin tratamiento adecuado para diabetes y problemas cardíacos.

DHS lo niega, pero el miedo a represalias es real

El Departamento de Seguridad Nacional negó las acusaciones e incluso afirmó que algunos detenidos “reciben la mejor atención médica de sus vidas” dentro del centro.

Sin embargo, el documento judicial insiste en que muchos tienen miedo de denunciar abusos. En la página 31 se lee:

“Las represalias contra quienes presentan quejas son generalizadas y crean un ambiente de miedo”.

Las denuncias contra el sistema de detención migratoria no son nuevas, y esta demanda se suma a una serie de controversias judiciales en Estados Unidos.

En febrero de este año, más de 20 grupos religiosos demandaron a la administración Trump por permitir arrestos de ICE en iglesias, argumentando que violaba la libertad religiosa y sembraba miedo entre los fieles.

En tanto, en agosto, organizaciones civiles demandaron al estado de Florida por el centro migratorio “Alligator Alcatraz”, denunciando condiciones inhumanas, detenciones ilegales y comida infestada de gusanos.

El impacto para los migrantes cubanos

Las denuncias llegan en un momento especialmente sensible para la comunidad cubana en Estados Unidos, donde miles de compatriotas han pasado por centros de detención de ICE mientras esperan audiencias o resoluciones de asilo.

Para quienes padecen enfermedades crónicas, crisis emocionales o traumas previos, las condiciones descritas en el documento representan un riesgo considerable.

La ACLU espera que el caso sea certificado como una acción colectiva, lo que permitiría representar a todas las personas recluidas en la instalación. Si la corte falla a favor de los demandantes, podría sentar un precedente nacional sobre las obligaciones de ICE respecto al trato digno y la atención médica adecuada.