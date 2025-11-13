ICE detiene a cubano acusado de graves delitos en Miami

Vídeos relacionados:

La oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Miami detuvo este lunes a Allen Gómez, un ciudadano cubano de 57 años catalogado por las autoridades como “depredador sexual” y delincuente extranjero.

La página de ICE "Lo peor de lo peor" describió que el cubano tiene antecedentes por actos obscenos y lascivos con un menor y por no registrarse como delincuente sexual.

La agencia indicó que el arresto forma parte de sus acciones para retirar de las comunidades a inmigrantes con historial criminal en territorio estadounidense.

En su comunicado, ICE enmarcó este operativo en una serie de detenciones recientes de ciudadanos cubanos con serios antecedentes penales, subrayando que la prioridad de la agencia es localizar y detener a extranjeros considerados amenaza para la seguridad pública.

Captura de ICE

El caso de Gómez se suma así a una lista creciente de cubanos que enfrentan procesos de deportación tras cumplir condenas o ser identificados por delitos graves.

En el mismo contexto, la agencia reportó la reciente detención en Miami de Rolquis Torres Ricardo, otro ciudadano cubano con antecedentes por abuso sexual infantil y violencia doméstica, a quien calificó de “criminal convicto”.

Torres Ricardo fue arrestado en su vivienda por agentes de ICE con apoyo de autoridades estatales y trasladado al centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, en los Everglades, donde permanece bajo custodia a la espera de un vuelo de deportación.

A comienzos de noviembre, ICE también anunció la detención de Jorge Muñiz García, igualmente recluido en Alligator Alcatraz y descrito como un cubano con un amplio historial penal que incluye intento de homicidio, robo con violencia y allanamiento de morada.

Estos casos, apuntó la agencia, ilustran la línea de trabajo dirigida a identificar y expulsar a los inmigrantes con mayor peligrosidad en el país.

Según el reporte, estas operaciones se inscriben en la campaña denominada “Lo peor de lo peor”, impulsada por la administración de Donald Trump y enfocada en localizar y deportar a extranjeros con antecedentes considerados especialmente graves.

No obstante, el proceso de repatriación de nacionales cubanos sigue siendo complejo y prolongado, debido a la reticencia del gobierno de La Habana a recibir a ciudadanos con historial delictivo o que abandonaron la isla antes de los acuerdos migratorios de 2017.

En algunos casos, indica el informe, cubanos con órdenes definitivas de deportación han sido enviados a terceros países, pese a los riesgos que ello implica.

El último vuelo de deportación a Cuba se realizó el 6 de noviembre, cuando 232 migrantes irregulares fueron retornados a la isla desde Estados Unidos, en la décima operación aérea del año. De acuerdo con el Ministerio del Interior (MININT), tres de esos repatriados quedaron bajo investigación por presuntos delitos cometidos antes de su salida del país.

Con esa operación, el número total de cubanos devueltos desde EE.UU. en 2025 se eleva a 1.231 personas, una cifra que supera los niveles de la administración anterior y refleja el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

En este escenario, la detención de Allen Gómez se presenta como otro eslabón de una estrategia más amplia de ICE: aumentar las redadas y expulsiones de inmigrantes con condenas penales, con especial énfasis en aquellos casos que, según la agencia, implican riesgo para la comunidad, mientras continúan las tensiones y dificultades prácticas para concretar las deportaciones a Cuba.