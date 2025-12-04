Experto alerta: El 2026 podría ser el año más oscuro para Cuba

Vídeos relacionados:

La desconexión masiva que dejó sin electricidad a varias provincias occidentales este miércoles no fue un accidente aislado ni una sorpresa técnica. Para el ingeniero cubano Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, lo ocurrido es la evidencia más reciente de un sistema eléctrico en “colapso total” y sin posibilidades reales de recuperación en el corto plazo.

En declaraciones ofrecidas al programa “Cuba al día” de Martí Noticias, el experto aseguró que el SEN “no tiene solución a corto plazo”, y que las fallas de este martes y miércoles son la consecuencia directa de décadas sin mantenimiento capital, equipos obsoletos y combustibles de pésima calidad. “Las curitas que le ponen no funcionan”, afirmó.

El apagón general afectó a las provincias desde Pinar del Río hasta Cienfuegos, y dejó a millones de cubanos a oscuras desde el amanecer. De acuerdo con la Unión Eléctrica, una falla en la línea de transmisión entre Santa Cruz del Norte y la Guiteras provocó la división del sistema eléctrico y la salida de servicio de varias termoeléctricas.

Pero para Piñón, este nuevo colapso confirma un deterioro acelerado que Cuba ya no puede ocultar.

“El 2026 será peor”: petróleo en riesgo y un SEN agonizante

Piñón alertó que Cuba depende hoy de 25,000 a 30,000 barriles diarios de petróleo venezolano, un suministro cada vez más incierto. “Si Venezuela colapsa y Cuba pierde esos 30 mil barriles, el panorama será crítico. El 2026 será peor”, insistió en Martí Noticias.

México, otro proveedor clave en los últimos años, también ha reducido drásticamente sus envíos: “Ni el Delsa, ni el Vilma, ni los tanqueros habituales se han visto en las terminales mexicanas en meses”, advirtió.

En septiembre pasado, Piñón había dicho a CiberCuba que no veía ninguna solución para 2026 y que a los cubanos les esperaba “continuidad” de la crisis: apagones similares a los de 2024 y 2025. Reiteró entonces que los parques solares anunciados por el Gobierno eran “un cuento de hadas”, pues, sin baterías, solo generan electricidad durante el día.

Según cálculos realizados con sus estudiantes, Cuba necesitaría entre 3 y 5 años, y una inversión de 8,000 a 10,000 millones de dólares, para comenzar a recuperarse.

Una crisis que golpea la vida cotidiana: 102 centrales paradas por falta de combustible

El apagón de este miércoles se suma a semanas de apagones diarios de 24 horas en varias zonas del país. Según reportes oficiales, la generación distribuida mantiene 102 centrales paralizadas por falta de combustible y otras por falta de lubricante, mientras la demanda duplica con holgura la capacidad real del SEN.

La Habana y otras provincias llevan días publicando horarios de afectación que nunca se cumplen, porque el déficit es más grave de lo que se reconoce públicamente.

A mediados de septiembre, Cuba había registrado cinco apagones nacionales en menos de un año, una cifra inédita que refleja la extrema fragilidad del sistema.