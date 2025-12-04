Luis Alberto García denuncia el triunfalismo y las mentiras flagrantes del gobierno sobre los apagones

Vídeos relacionados:

El actor cubano Luis Alberto García Novoa volvió a sacudir las redes al publicar un contundente mensaje en el que denuncia la manipulación informativa del gobierno y su falta de transparencia en la gestión de crisis, como la reciente desconexión eléctrica que afectó a todo el occidente del país.

Su crítica resonó entre cientos de usuarios que viven, como él, las consecuencias directas de la desinformación oficial.

En su publicación, García describe el hartazgo cotidiano que le provoca lo que llama una "avalancha de triunfalismo y verdades a medias o mentiras flagrantes" difundidas sin pudor por los medios estatales.

Según el actor, la narrativa oficial pretende presentar al país como un modelo de eficiencia, ocultando en la práctica los fallos, retrasos y negligencias que sufre la población.

Ese contraste lo lleva a concluir, con ironía amarga, que los cubanos "no somos realmente los dueños y señores de nuestro destino y que no tenemos el mazo".

El apagón y la mentira del NTV

La gota que colmó la paciencia del actor fue el titular transmitido por el Noticiero de Televisión, que afirmó que el servicio eléctrico había sido restablecido al mediodía, tras la desconexión general ocurrida a las 4:55 am.

García desmintió la versión oficial con un ejemplo concreto y personal: en su barrio de Playa la electricidad regresó ocho horas después de lo anunciado, exactamente a las 8:00 pm.

No son serios. ¿Qué ganan con eso? ¿No pueden ser transparentes? ¿Las noticias se fabrican para la opinión pública internacional o para los compatriotas que residen lejos y no tienen manera de comprobar su veracidad? ¡Con lo fácil que sería decirnos que NO TODAS LAS ZONAS Y BARRIOS recibieron el servicio al mismo tiempo!

Tampoco nos explican en detalle qué fue exactamente lo que provocó la desconexión del occidente del país. Es nuestro derecho como ciudadanos, saberlo y es obligación de quienes dirigen, hacer el cuento.

"Mis vecinos saben que no miento", recalcó, subrayando que también pasaron el día entero sin luz y sin agua.

Con esta evidencia directa, el actor desarma el discurso oficial y señala la falta de rigor y honestidad en la información que recibe el pueblo.

Captura de Facebook / Luis Alberto García Novoa

Transparencia ausente y preguntas sin respuesta

García cuestiona por qué el gobierno prefiere maquillar la realidad en lugar de explicar claramente la magnitud del problema y sus causas.

"¿Qué ganan con eso? ¿No pueden ser transparentes? ¿Las noticias se fabrican para la opinión pública internacional o para los compatriotas que residen lejos y no tienen manera de comprobar su veracidad?", cuestionó con lógica y un tono de cansancio.

El actor recalca que hubiera sido suficiente con decir que no todas las zonas fueron restablecidas al mismo tiempo, pero ni siquiera ese mínimo de precisión y respeto se concede a la ciudadanía.

Además, señala que todavía nadie ha explicado con claridad qué provocó la desconexión del occidente del país.

"Es nuestro derecho como ciudadanos, saberlo y es obligación de quienes dirigen, hacer el cuento", recalcó.

Un modelo informativo agotado

Con un tono directo y sin concesiones, el actor advierte que "la ideología no se mantiene erecta con escaqueos y medias tintas" y que tarde o temprano el maquillaje "se cuartea".

Su crítica no se limita al caso puntual del apagón: sugiere que en otra ocasión podría referirse a las cifras de arbovirosis y fallecimientos, insinuando que también en ese ámbito la información oficial se presenta incompleta o distorsionada.

Pero quizás el golpe más fuerte al relato gubernamental llega cuando García recuerda que "ya pasó el tiempo de los periódicos, la radio y la televisión como emisores únicos de la verdad".

Hoy -dice- casi todos los ciudadanos tienen un aparato que funciona como cámara y micrófono, una herramienta que permite documentar, denunciar y contrastar lo que antes solo podía imponerse desde arriba.

"Yo quiero fundamento"

La publicación concluye con una frase que se ha convertido en eco del sentir de miles de cubanos: "Yo quiero fundamento".

Es un llamado directo a la verdad, a la responsabilidad pública y al fin de un sistema comunicativo que subestima a la población y se ampara en medias verdades para sostener un discurso desgastado.

Con esta denuncia, Luis Alberto García vuelve a ocupar un lugar central entre las voces críticas que, desde el arte y la ciudadanía, exigen al gobierno cubano algo tan básico como respeto, claridad y coherencia.

Su mensaje no solo revela una inconformidad personal, sino el hartazgo colectivo de un país que ya no acepta explicaciones a medias ni titulares amañados.