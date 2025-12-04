Denuncian inacción policial tras agresión a una adolescente en Pinar del Río

Vídeos relacionados:
Una madre de Pinar del Río denunció públicamente la agresión sufrida por su hija adolescente a manos de un hombre, mientras la Policía, según asegura, se negó a detener al agresor y le respondió que “eso no es suficiente para meterlo preso”, limitándose a imponerle una multa.
La mujer compartió en Facebook imágenes desgarradoras de la menor, donde se le ve el rostro inflamado, hematomas alrededor del ojo izquierdo, arañazos visibles y un gesto de dolor que revela la magnitud del ataque. También publicó una constancia médica que documenta las lesiones.
“Quiero que compartan esto. A mi niña la golpea un hombre y no pasa nada aquí. Hacen lo que les da la gana. Fui a la policía de Gaspar y dicen que eso no es suficiente para meterlo preso. Quiero que se haga justicia”, escribió la madre, indignada por la falta de acción de las autoridades.
La publicación generó numerosos comentarios de apoyo y reclamos de justicia, mientras otros usuarios denunciaron que episodios similares quedan impunes ante la pasividad policial, una preocupación que se ha vuelto recurrente en varios territorios del país.
Un caso más dentro de un clima de violencia creciente
Aunque este hecho no está tipificado como feminicidio, sí forma parte del patrón más amplio de violencia contra mujeres y niñas que atraviesa la isla y que, según organizaciones independientes, se agudiza en ausencia de mecanismos efectivos de protección.
Solo en 2025 se han confirmado 41 feminicidios en Cuba, de acuerdo con los observatorios de género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. A ellos se suman 15 intentos de feminicidio y múltiples agresiones cuya gravedad no siempre se atiende con la celeridad y la seriedad que requieren.
Observatorios feministas han reiterado que la violencia machista se extiende por todas las provincias y que la falta de protocolos especializados, refugios, líneas de emergencia y una ley integral contra la violencia de género coloca a mujeres y menores en una situación de vulnerabilidad extrema.
Cada denuncia pública, como la de esta madre pinareña, pone en evidencia la sensación de desprotección que viven muchas familias en Cuba, obligadas a recurrir a las redes sociales para reclamar justicia ante la inacción institucional.
Preguntas Frecuentes sobre la Inacción Policial y la Violencia de Género en Cuba
¿Qué ocurrió con la adolescente agredida en Pinar del Río?
Una adolescente fue agredida por un hombre en Pinar del Río, y la policía se negó a detener al agresor, afirmando que el incidente no era suficiente para encarcelarlo, limitándose a imponerle una multa. La madre de la joven denunció públicamente la inacción de las autoridades.
¿Cuál es el panorama general de los feminicidios en Cuba en 2025?
Hasta el 1 de octubre de 2025, se han documentado 300 feminicidios en Cuba desde 2019, según los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba. En 2025, se han confirmado 41 feminicidios, mostrando un patrón de violencia contra mujeres y niñas que se agrava ante la falta de políticas efectivas de protección.
¿Por qué es crítica la situación de la violencia de género en Cuba?
La situación es crítica debido a la ausencia de protocolos especializados, refugios, líneas de emergencia y una ley integral contra la violencia de género. Las organizaciones feministas han reiterado que la violencia machista se extiende por todas las provincias, dejando a mujeres y niñas en una situación de vulnerabilidad extrema.
¿Qué acciones exigen las organizaciones feministas en Cuba?
Las organizaciones feministas exigen políticas públicas efectivas para prevenir, atender y reparar a las víctimas de violencia de género, así como campañas de concientización y el reconocimiento legal del feminicidio como figura penal. También demandan la creación de refugios, líneas de emergencia y programas de prevención.
