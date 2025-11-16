Un cubano entre los arrestados por ICE por delitos contra menores

Vídeos relacionados:

Un ciudadano cubano figura entre los inmigrantes detenidos esta semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en un operativo dirigido a identificar y capturar a personas con antecedentes de violencia sexual y delitos graves contra menores.

El arresto forma parte de una ofensiva federal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) describió como un esfuerzo para sacar de las calles a “los peores depredadores de menores”.

En un comunicado oficial divulgado el 14 de noviembre, el DHS informó que entre los detenidos se encuentra Jorge Luis Rodríguez-Pérez, originario de Cuba, quien fue condenado en Los Ángeles por practicar sexo oral a una menor de 14 años, además de enfrentar cargos previos por robo. Las autoridades lo calificaron como un “inmigrante ilegal criminal”, subrayando la gravedad de sus antecedentes.

“Ayer mismo, ICE arrestó a pedófilos, secuestradores y abusadores de menores inmigrantes ilegales”, señaló un portavoz del DHS. “El presidente Trump y la secretaria Noem están sacando rápidamente de nuestras calles a peligrosos depredadores de menores… Estos desgraciados nunca deberían haber podido pisar Estados Unidos”.

Rodríguez-Pérez fue detenido junto a inmigrantes de El Salvador, Guatemala y México, todos con condenas por agresión sexual, secuestro o lesiones a menores. El operativo se enmarca en una política de endurecimiento migratorio que busca acelerar expulsiones de extranjeros con historial criminal.

Tercer cubano arrestado por delitos sexuales en menos de una semana

El caso ocurre apenas días después de que agentes de ICE en Miami anunciaron la detención de dos cubanos con antecedentes graves por delitos sexuales, lo que marca una tendencia preocupante para la comunidad migrante de la isla en Estados Unidos.

El sábado, las autoridades informaron del arresto de Rolquis Torres Ricardo, un cubano con condenas por abuso sexual infantil y violencia doméstica. Fue capturado en su vivienda en Miami y trasladado al centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, donde espera un vuelo de deportación.

Pocas horas después, ICE confirmó la captura de Allen Gómez, de 57 años, catalogado por la agencia como “depredador sexual”. Gómez había sido condenado por actos obscenos y lascivos con un menor, además de enfrentar cargos por no registrarse como delincuente sexual.

Un mensaje a la comunidad migrante cubana

Aunque ICE insiste en que su prioridad es “proteger la seguridad pública” y enfocarse en personas con antecedentes violentos, estos operativos suelen generar preocupación entre los cubanos indocumentados que viven con temor a ser detenidos por faltas menores o procesos migratorios incompletos.

La agencia reiteró que continuará realizando arrestos dirigidos contra extranjeros con historial criminal, un mensaje que llega en un momento de creciente incertidumbre para miles de cubanos que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos.