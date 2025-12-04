Hospital de Santiago de Cuba recibe donativo de colchones "en el marco del centenario de Fidel Castro"

Vídeos relacionados:

La Unión de Industrias Militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) entregó una donación de 100 colchones al Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, en Santiago de Cuba, con el propósito de completar un total de 800 camas y “mejorar las condiciones del centro”, según informaron medios oficiales como la Agencia Cubana de Noticias y el periódico Sierra Maestra.

El acto tuvo lugar el 3 de diciembre, durante las celebraciones por el Día de la Medicina Latinoamericana y el centenario de Fidel Castro. Asistieron Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Partido Comunista en la provincia; Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba; y Annia Poblador Serguera, miembro del Buró Provincial del PCC, junto al doctor Joaquín López González, director en funciones del hospital.

“Hoy es un día especial para nosotros. Recibimos este donativo que significa 100 camas más para nuestros pacientes, entre ellos embarazadas de alto riesgo y casos febriles”, declaró López González, quien agradeció la colaboración de más de 50 personas de distintos organismos en la limpieza y recuperación de áreas del centro.

El primer coronel Abel Martínez Torres, director de la empresa de Industrias Militares, explicó que la entrega forma parte del “reconocimiento al pueblo santiaguero tras el desastre ocasionado por el huracán Melissa” y busca “apoyar en el restablecimiento de los servicios”.

Fotografías divulgadas por TV Santiago y por el perfil del propio hospital muestran a militares y trabajadores descargando los colchones junto a carteles conmemorativos de “100 años con Fidel”.

La publicación en redes sociales generó opiniones encontradas entre los usuarios. Algunos agradecieron la ayuda, mientras otros expresaron desconfianza y cuestionaron el uso político del acto.

“Por favor siguen lloviendo mentiras y más mentiras, en ningún hospital hay medicamentos, se lo robaron todo y lo venden en la calle como si fuera maní”, comentó un usuario.

Otro señaló: “Eso era para los dañados por el ciclón, no para redecorar el hospital. Bajo el comunismo esa responsabilidad pertenece al gobierno, prueba que el sistema no sirve”.

Entre las críticas también se leía: “Ahorita están con chinches. Deberían cambiarlos todos porque recursos tienen para eso y mucho más las FAR”.

Algunos mensajes, en cambio, celebraron el gesto: “Mira que bien, por lo menos los hospitalizados tendrán una cama digna donde descansar sus dolencias”.

Otros recordaron las carencias de base en el sistema sanitario: “Pero cuídense que no se lo roben y compren conchas de trapear y escobas para limpiar las salas y los baños”.

El hospital Juan Bruno Zayas fue recientemente objeto de denuncias públicas por insalubridad, con imágenes que mostraban baños rotos, pasillos encharcados y basura acumulada, una situación que pacientes y familiares calificaron como un riesgo para la salud de los enfermos más vulnerables.

El contraste entre esas condiciones y la entrega de colchones pone de relieve las carencias estructurales del sistema sanitario cubano, donde las donaciones oficiales suelen coincidir con actos políticos y no siempre responden a las necesidades más urgentes de pacientes y trabajadores.