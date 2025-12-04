Si eres cubano y vives fuera de la isla, seguro has escuchado algo parecido: un familiar que te escribe pidiendo ayuda “para resolver algo urgente”. Pues bien, un audio viral que circula en redes llevó esta situación al extremo: una tía desde Cuba le pidió a su sobrino 1.000 dólares para comprarle una moto a su hijo. Y claro, la historia no tardó en explotar entre los cubanos de dentro y fuera del país.

Entre tantas reacciones, una de las más comentadas fue la de Yeily González, una cubana residente en Miami que decidió grabar un video para responderle —con cariño, pero también con mucha realidad— a la famosa “tía del audio”. Su clip, publicado en TikTok bajo la cuenta @yeilygonzalez94, se volvió viral por su tono divertido y sincero a la vez.

“Mira, tía, te voy a responder para que entiendas un poquito”, empieza diciendo Yeily mientras muestra un carro blanco. “Este Honda Civic 2022 no es mío; lo uso y pago 500 dólares de letra. Esta van que ves tampoco es mía, la estoy pagando. La casa que ves no es mía, la estoy pagando. Tú sabes desde cuándo no voy a una peluquería… desde que llegué aquí”, cuenta.

La joven, que se gana la vida vendiendo cocos y productos que prepapara, continúa su relato mostrando lo que cuesta salir adelante en Estados Unidos: “Tu sobrina está aquí en la pelea. No tengo mil dólares para mandártelos, te puedo mandar mil abrazos y mil besos. Cuídense, monta en bicicleta, tita”, dice con un toque de humor que encantó a miles de usuarios.

Los comentarios no tardaron en llenar su publicación. “Todos deberíamos responderle así a las tías”, escribió una seguidora. Otro usuario añadió: “La familia en Cuba piensa que uno aquí es millonario, y si no les das dinero, se molestan”. Algunos criticaron a Yeily por “exponer temas familiares”, pero ella lo tomó con humor: “Amo a mi tía, pero ño, me la puso difícil”, respondió entre risas.

El video se ha convertido en una especie de desahogo colectivo para muchos cubanos en el exilio, que aseguran vivir situaciones parecidas cada semana. “El dinero no cae del cielo y en Estados Unidos no tienes a nadie”, escribió un internauta, reflejando la dureza de la vida emigrante más allá de las apariencias.

Entre la ironía y la honestidad, la respuesta de Yeily conecta con una realidad muy cubana: la de quienes, aunque vivan fuera, siguen cargando con las expectativas de los suyos en la isla. Con humor, cariño y un toque de “venta de cocos”, esta cubana puso en palabras lo que muchos piensan… pero pocos se atreven a decir.