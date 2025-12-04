El publicista cubano Vladimir Gómez, conocido por su participación en el reality show dominicano La Casa de Alofoke, ha causado un gran revuelo tras declarar en una entrevista que “ya no es gay”. La revelación, realizada durante una conversación con el periodista Tony Dandrades, encendió el debate en redes sociales, donde miles de usuarios y figuras del entretenimiento reaccionaron a sus palabras.
Durante la charla, publicada en el canal de YouTube del comunicador, Gómez explicó que su cambio se produjo a raíz de una experiencia vivida dentro del programa. Según contó, un acercamiento con la influencer panameña Gracie Bon lo hizo replantearse su orientación sexual. “Lo primero que hice fue darle una nalgada”, dijo entre risas, asegurando que desde ese momento sintió “una conexión diferente”.
“Su boom ha cautivado al mundo, ni JLo se le compara. Me enamoré de esa mujer”, añadió el cubano, visiblemente entusiasmado.
Gómez relató que lo que comenzó como una simple interacción terminó siendo, para él, una vivencia espiritual. Explicó que siente un profundo respeto por la Biblia, el libro que su abuela consideraba sagrado, y que su transformación personal está ligada a una etapa de fe, introspección y crecimiento interior.
Sin embargo, sus declaraciones no pasaron desapercibidas. En redes sociales, su historia dividió opiniones: mientras algunos aplaudieron su sinceridad, otros criticaron su afirmación por considerar que la orientación sexual no se “cambia”. Entre los que reaccionaron destacó el creador de contenido cubano Gino Montalvo, quien grabó un video expresando su desacuerdo con humor y franqueza. “Los gays también tenemos valores. Vladimir, de la noche a la mañana no puedes cambiar así. ¿Cómo? Te puede gustar una mujer, puedes querer estar con una mujer, pero niño, ¿cómo vas a decir que eres hetero?”, comentó.
Otro que se sumó a la conversación fue el cantante Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, quien se reunió con Gómez para hablar del tema. Según trascendió, el encuentro fue cordial, aunque cargado de matices. “Yo estuve con mujeres —le dijo Eduardo—, pero a mí siempre me han gustado los hombres. Todas mis parejas mujeres sabían perfectamente que me gustaban los hombres”, explicó el artista, dejando clara su postura ante la polémica.
Preguntas frecuentes sobre Vladimir Gómez y su declaración en "La Casa de Alofoke 2"
¿Por qué Vladimir Gómez afirma que ya no es gay?
Vladimir Gómez declaró en una entrevista que su orientación sexual cambió tras un acercamiento con la influencer panameña Gracie Bon durante su participación en el reality show "La Casa de Alofoke 2". Según Gómez, esta experiencia le hizo replantearse su orientación sexual, ya que sintió una "conexión diferente" con Gracie Bon, lo que lo llevó a enamorarse de ella.
¿Cuál fue la reacción de las redes sociales ante la declaración de Vladimir Gómez?
La declaración de Vladimir Gómez dividió opiniones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios aplaudieron su sinceridad, otros criticaron su afirmación, argumentando que la orientación sexual no se puede "cambiar" de manera repentina. Figuras como el creador de contenido cubano Gino Montalvo expresaron su desacuerdo con humor y franqueza, cuestionando la posibilidad de un cambio tan abrupto.
¿Quién es Gracie Bon y qué papel jugó en el cambio de Vladimir Gómez?
Gracie Bon es una influencer y modelo panameña que participa en "La Casa de Alofoke 2". Su interacción con Vladimir Gómez fue clave para que él replanteara su orientación sexual. Gracie es conocida por su carisma y su mensaje de autoaceptación, lo cual, según Gómez, lo llevó a una conexión espiritual y emocional que influyó en su transformación personal.
¿Qué otras figuras del entretenimiento reaccionaron a la historia de Vladimir Gómez?
Además de Gino Montalvo, el cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, también se reunió con Vladimir Gómez para discutir el tema. El encuentro fue cordial, aunque cargado de matices, y Eduardo Antonio compartió su experiencia personal para ilustrar su postura ante la polémica declaración de Gómez.
