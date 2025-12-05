Venezolano pinta una bandera de Cuba en la nieve y comparte emotivo mensaje desde EE.UU.

El influencer venezolano conocido como @lilodix_usa, popular en redes sociales por su contenido positivo y mensajes de integración, sorprendió a sus seguidores tras publicar un emotivo video en el que aparece pintando una bandera cubana sobre la nieve.

En el video, que rápidamente se volvió viral, el joven apodado como “el chamo de las banderas en la nieve” dedicó un mensaje de solidaridad al pueblo cubano.

“Cuba también lleva años pasando malos tiempos, incluso desde antes que Venezuela. Los cubanos son gente luchadora. Venezuela los trató como hermanos y seguiremos siéndolo, porque todos somos hijos de Dios”, expresó.

Lil Odix aprovechó el momento para hacer un llamado a la reflexión a los latinos que viven en Estados Unidos, pidiendo dejar atrás los prejuicios y actitudes racistas dentro de la propia comunidad hispana.

El gesto ha sido ampliamente aplaudido por usuarios cubanos y venezolanos, quienes destacaron su mensaje de empatía y unidad entre pueblos que han enfrentado crisis similares.

En redes sociales, cientos de comentarios celebraron el símbolo de fraternidad caribeña en el hielo y una cubana respondió al venezolano:

Lo más leído hoy:

"Muchas gracias por ese detalle tan lindo de tu parte con nuestra bandera. Un abrazo y bendiciones. Tienes mucha razón en lo que dices: Siempre estamos rivalizando entre latinos y en otros países no se ve eso".