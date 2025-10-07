Detienen a cubano acusado de lanzar amenazas a mano armada contra venezolanos en una tienda de Miami

Vídeos relacionados:

La Policía de Miami arrestó el fin de semana a un hombre de origen cubano acusado de sacar un arma de fuego en una tienda de alimentos en pleno Downtown de la ciudad y lanzar amenazas de muerte contra personas de nacionalidad venezolana, antes de escapar.

Cerca de las 8 a.m. del pasado sábado, Gonzalo González, de 57 años, ingresó a Stop and Shop Food and Deli, en 49 NE Second Ave, y pidió un vapeador, pero momentos después sacó una pistola e hizo comentarios aterradores sobre matar venezolanos que causaron pánico entre los empleados del establecimiento.

Según el informe de arresto citado por el canal Local10 News, un empleado del negocio dijo a la policía que la pistola negra que González extrajo de una mochila era tipo Glock. El individuo accionó el cerrojo del arma, y una dependienta se lanzó al suelo atemorizada, refugiándose detrás del mostrador.

El incidente quedó captado por las cámaras de vigilancia y fue corroborado por otros dos trabajadores de la tienda. Poco después, el sospechoso abandonó el lugar.

Gracias a una alerta de búsqueda y al aviso de uno de los empleados, los oficiales de policía lograron localizar y detener a González más tarde. Al momento del arresto, tenía en su poder la pistola y monedas de oro y plata en cápsulas de plástico dentro de la mochila.

De acuerdo con el informe policial, el detenido interrumpió repetidas veces a los agentes mientras le leían los derechos Miranda en español. Les gritó que no necesitaba abogado porque -dijo- “Dios es mi abogado y yo soy el rey David”.

También aseguró que lo “habían puesto en este mundo para matar venezolanos porque están atacando y asesinando a cubanos”.

Además, lanzó inquietantes amenazas a las autoridades: “El agente que me puso las esposas va a morir. Los agentes que participaron en mi arresto van a morir y sus vehículos policiales quedarán envueltos en llamas y solo quedarán sus cenizas”.

González deberá enfrentar a la justicia por los cargos de exhibición indebida-uso perjudicial de un arma de fuego y asalto agravado con la intención de cometer un delito grave.

El acusado compareció este lunes ante la corte, pero fue retirado a la fuerza de la audiencia cuando intentó hablar con el juez, indicó un reporte de Telemundo51.

El sospechoso permanecía recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, de Miami-Dade, con una fianza de $7,500.

