Reabre esta semana la Torre de la Libertad, símbolo del exilio cubano en Miami

Vídeos relacionados:

La Torre de la Libertad, símbolo del exilio cubano en México, reabrirá el próximo martes 16 de septiembre con una ceremonia de corte de cinta.

Así lo anunció la presidenta del Miami-Dade College, Madeline Pumariega, y Amy Galpin, directora ejecutiva del Museo de Arte y Diseño del MDC, quienes recorrieron el espacio con The Miami Herald durante la preparación para la gran reapertura, se lee en un reporte de este diario.

“Hemos trabajado en la preservación histórica, modernizándola para contar la historia de la Torre de la Libertad”, afirmó Pumariega.

Los arquitectos incluso incorporaron azulejos españoles que replicaban el suelo

“El papel del periodismo en nuestra sociedad está estrechamente vinculado al edificio. Por eso, incluimos al Miami Daily News, al Miami Herald y también elegimos al Diario Las Américas porque realmente queríamos destacar el papel de Miami como capital hemisférica”, dijo por su parte Galpin.

“El periódico jugó un papel fundamental en la comprensión de la migración, el exilio y los cubanos en Miami”, agregó.

Lo más leído hoy:

“Desde el principio, hablamos mucho sobre esta sala. Quizás sería una sala familiar, quizás más sobre migración. Luego, reflexionamos y decidimos que esta escultura reflejaría la hermosa luminosidad de la Ciudad Mágica, en lugar de llenarla de artefactos, sino crear un espacio donde pudiéramos reunir a la gente. La torre está llena de espacios icónicos”, agregó Pumariega.

El edificio, construido en 1925, tiene 289 pies de altura fue el rascacielos más grande de Miami, y en principio funcionó como sede e imprenta del periódico The Miami News.

La campaña de recaudación fue lanzada por el Miami-Dade College (MDC), propietario del edificio desde 2005, lanzó la campaña de restauración con el apoyo de subvenciones estatales y contribuciones filantrópicas.

Un símbolo del exilio renovado

La Torre de la Libertad de Miami reabrirá con exhibiciones inmersivas dedicadas a la historia de la migración, la libertad y el sentido de pertenencia.

La edificación de 14 pisos, construida en 1925 en estilo renacimiento español, fue durante los años 60 y 70 el epicentro de la acogida a los refugiados cubanos que huían del régimen de Fidel Castro.

Entre 1962 y 1974, el entonces Departamento de Estado de Estados Unidos y organizaciones locales brindaron en sus instalaciones atención médica, clases de inglés, ayuda financiera y hasta productos desconocidos para muchos recién llegados, como la mantequilla de maní.

Casi 400,000 cubanos pasaron por el edificio en ese periodo, conocido popularmente como “El Refugio” y apodado por muchos “la Ellis Island del Sur”, recordó AP.

La restauración, liderada por Miami Dade College con una inversión total de 65 millones de dólares, ha devuelto el esplendor a uno de los íconos arquitectónicos de la ciudad.

Las nuevas galerías, diseñadas por el mismo equipo creativo detrás del Museo y Memorial del 11-S de Nueva York, incluyen salas dedicadas a episodios como la invasión de Bahía de Cochinos, la Operación Pedro Pan y las historias de migrantes procedentes de Venezuela, Haití y Nicaragua.

El edificio, declarado monumento histórico nacional, fue rescatado en 1997 por el empresario cubanoamericano Jorge Mas Canosa y donado posteriormente a Miami Dade College.

Incluso en estado de deterioro, la torre ha sido lugar de peregrinaje para la comunidad: en 2003, decenas de miles se reunieron allí para despedir a la cantante Celia Cruz, y en 2015, el actual secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció en su explanada su candidatura presidencial.

Hoy, renovada y con tecnología de última generación, la Torre de la Libertad se prepara para abrir nuevamente sus puertas y seguir contando la historia de quienes dejaron todo atrás en busca de un nuevo comienzo.

Hace pocas semanas se recordó cómo la Torre de la Libertad fue un refugio y abrazo para miles de cubanos que huían del régimen de Fidel Castro, un lugar donde encontraban atención médica, ayuda financiera y el primer contacto con una nueva vida en Estados Unidos.

Ya en 2024, se habían destacado curiosidades y hechos poco conocidos de este emblemático edificio, como su apodo de “Ellis Island del Sur” y su papel protagónico en episodios clave de la historia del exilio cubano.

Un año antes, se resaltó que la torre es mucho más que un monumento histórico: es un símbolo de esperanza y perseverancia, que sigue atrayendo a generaciones de migrantes y visitantes que reconocen en ella un testimonio vivo de la lucha por la libertad.