Costco rompe el silencio y demanda a Trump para asegurar reembolsos arancelarios

Costco, el gigante minorista estadounidense, presentó una demanda contra el Gobierno de Trump el pasado viernes, alegando que la administración se excedió en su autoridad al imponer aranceles generalizados durante 2025.
Además de impugnar la legalidad de estos gravámenes, la compañía busca asegurarse de obtener un reembolso si la Corte Suprema termina anulándolos, explica un reporte de CNN sobre el caso.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.