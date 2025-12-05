Costco rompe el silencio y demanda a Trump para asegurar reembolsos arancelarios

La compañía busca asegurarse de obtener un reembolso si la Corte Suprema termina anulando los aranceles de Trump.

Viernes, 5 Diciembre, 2025 - 15:59

COSTCO © Costco
COSTCO Foto © Costco

Vídeos relacionados:

Costco, el gigante minorista estadounidense, presentó una demanda contra el Gobierno de Trump el pasado viernes, alegando que la administración se excedió en su autoridad al imponer aranceles generalizados durante 2025.

Además de impugnar la legalidad de estos gravámenes, la compañía busca asegurarse de obtener un reembolso si la Corte Suprema termina anulándolos, explica un reporte de CNN sobre el caso.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

