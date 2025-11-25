Trump define la fecha para entregar cheque de 2,000 dólares gracias a lo recaudado por los aranceles

Vídeos relacionados:

El presidente Donald Trump ha reactivado su propuesta de distribuir cheques directos de al menos 2,000 dólares a los estadounidenses con ingresos medios y bajos, utilizando como fuente los ingresos por aranceles aplicados a productos importados.

La iniciativa, que genera entusiasmo en algunos sectores y fuertes críticas en otros, enfrenta un panorama político y económico complejo que aún impide su implementación inmediata.

Desde la Casa Blanca, Trump declaró este lunes que los pagos se emitirán "entre mediados y finales de 2026", y que estarán sustentados en las ganancias obtenidas por el Gobierno a través del aumento de aranceles a importaciones extranjeras.

“Hemos obtenido cientos de millones de dólares en dinero de los aranceles. Vamos a emitir dividendos más adelante, probablemente a mediados del próximo año, o un poquito más tarde”, aseguró Trump ante reporteros.

Según Trump, el uso de estos fondos no solo aliviaría la carga económica de millones de familias, sino que también contribuiría a reducir la deuda nacional, que actualmente supera los 37 billones de dólares.

“¡Quienes se oponen a los aranceles son unos TONTOS! Estamos recaudando billones de dólares y pronto comenzaremos a pagar nuestra ENORME DEUDA”, enfatizó desde Truth Social.

La postura del equipo económico de Trump

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, fue aún más enfático al asegurar que muchos estadounidenses ya han recibido beneficios similares al cheque propuesto, gracias al impacto de las políticas fiscales del gobierno.

“En un momento en el que estamos agradecidos por todo, no olviden… ya enviamos cheques de unos US$ 2.000 a todas las personas que tienen horas extra o ingresos por propinas”, señaló en una entrevista con Fox News.

Además, Hassett defendió la política arancelaria como una herramienta que ha permitido generar superávit fiscal en los últimos meses, y prometió que Trump intensificará sus esfuerzos para aliviar las cargas inflacionarias que, asegura, son consecuencia de la gestión de Joe Biden.

“Una familia típica tuvo que gastar US$ 20.000 o US$ 25.000 más cada año solo para cubrir la inflación de Biden”, afirmó Hassett.

Oposición entre los propios republicanos

A pesar de las declaraciones optimistas de la Casa Blanca, la propuesta enfrenta un camino político difícil.

Algunos congresistas republicanos han manifestado su desacuerdo, argumentando que el país no está en condiciones fiscales de asumir ese compromiso.

El senador Ron Johnson fue categórico: “Ojalá estuviéramos en una posición para devolverle su dinero al público estadounidense, pero no lo estamos”.

Johnson recordó que el déficit proyectado para este año alcanza los dos billones de dólares, una cifra muy por encima de los niveles registrados durante los gobiernos de Obama y el propio Trump.

También el representante Andy Biggs expresó su rechazo: “Preferiría que reduzcamos la tasa impositiva general y que eso sea permanente”.

Por su parte, el senador Rick Scott propuso utilizar esos ingresos arancelarios directamente para el pago de la deuda nacional.

¿Quiénes recibirían los cheques?

Aunque Trump ha señalado que los pagos estarían dirigidos a “estadounidenses con ingresos medios y bajos”, aún hay varias incógnitas.

No está claro si se incluirá a los menores de edad, ni cuál será el umbral específico de ingresos para calificar.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se ha mostrado escéptico y advirtió que la propuesta requerirá aprobación del Congreso, lo cual representa un obstáculo importante dadas las divisiones internas incluso dentro del Partido Republicano.

¿De dónde saldría el dinero?

Según la Tax Foundation, los aranceles podrían generar US$ 158.400 millones en 2025 y US$ 207.500 millones en 2026.

Sin embargo, el total estimado podría no ser suficiente para cubrir el costo de enviar pagos de $2,000 a decenas de millones de personas.

El banco JPMorgan ha estimado además que los consumidores estadounidenses están asumiendo alrededor del 20 % del costo real de los aranceles, lo que contradice las afirmaciones del Gobierno de que son las empresas importadoras quienes absorben el impacto.

Iniciativas legislativas paralelas

Antes del anuncio de Trump, el senador Josh Hawley había presentado la Ley de Reembolsos para Trabajadores Estadounidenses, que proponía usar los ingresos por aranceles para enviar cheques de al menos $600 por adulto y niño dependiente.

Una familia de cuatro miembros podría recibir hasta $2,400, según esa iniciativa.

No obstante, el proyecto no ha avanzado en el Congreso desde su presentación en julio.

¿Podrá convertirse en realidad?

La propuesta de Trump apela a una combinación de alivio económico inmediato y narrativa de éxito económico nacionalista, pero enfrenta barreras legislativas y objeciones internas.

En un contexto de inflación persistente y presiones fiscales, muchos se preguntan si se trata de una estrategia electoral o de una política realizable.

Mientras tanto, desde la Casa Blanca insisten en que el presidente está comprometido con la idea.

“El presidente Donald Trump está comprometido a enviar cheques de reembolso de $2,000 utilizando los ingresos de los aranceles sobre bienes importados”, afirmó la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

Aún falta claridad sobre los detalles logísticos, los mecanismos de distribución y la viabilidad política de la medida, pero lo cierto es que Trump ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta de impacto directo en los bolsillos de millones de estadounidenses.