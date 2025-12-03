Díaz Canel habla de "las complejidades diarias que nos impone el bloqueo" tras apagón en occidente y las redes estallan

Vídeos relacionados:

Miguel Díaz-Canel se refirió este miércoles al apagón general que dejó sin electricidad a La Habana y varias provincias del occidente, al informar sobre la “desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)” y mencionar las dificultades que enfrenta el país por el “bloqueo” y la recuperación del huracán Melissa. Su mensaje en redes sociales generó una avalancha de críticas y burlas de cubanos que expresaron su cansancio ante la crisis energética.

En sus perfiles de X y Facebook, Díaz-Canel aseguró que “los trabajadores de Energía y Minas, que no descansan entre las complejidades diarias que nos impone el bloqueo, y la recuperación del huracán Melissa, ya están resolviendo el problema”. Añadió además: “Nuevamente, confiamos en ellos”.

Sus palabras desataron fuertes críticas y comentarios de frustración en redes sociales, donde cientos de usuarios respondieron con reproches, burlas y reclamos por las difíciles condiciones de vida en medio de apagones prolongados, escasez y deterioro de los servicios básicos.

Entre los comentarios predominó el rechazo al uso del término “bloqueo” como justificación de los fallos eléctricos. Varios internautas señalaron que la verdadera causa está en la ineficiencia del sistema y la falta de mantenimiento de las termoeléctricas. Otros expresaron indignación por la reiteración del mismo discurso oficial, aludiendo con ironía a frases como “el bloqueo y el toque” o “Cuba está desconectada desde 1959”.

Muchos calificaron de insultante que el mandatario apelara nuevamente al bloqueo externo mientras la población sufre cortes de hasta 30 horas sin electricidad. Algunos comentarios resumieron la frustración con expresiones como “desconectados están ustedes de la realidad de ese pueblo”.

También se multiplicaron los reclamos desde localidades que llevan días sin servicio. Una ciudadana afirmó que “desde el ciclón seguimos desconectados; hay niños y ancianos, mosquitos y basura, y nadie viene a vernos”, mientras otra señaló que “no afectó tu casa, claro, ustedes no se apagan nunca”. Aunque algunos pocos usuarios expresaron apoyo o agradecimiento a los trabajadores del sector eléctrico, el tono general fue de indignación y burla hacia Díaz-Canel y su manejo de la crisis.

Durante la madrugada de este miércoles se produjo una desconexión del sistema eléctrico en la región occidental de Cuba, que afectó a las provincias desde Cienfuegos hasta Pinar del Río, incluyendo la capital. Según información oficial, una falla en una línea de transmisión entre Santa Cruz del Norte y la termoeléctrica Antonio Guiteras, en Matanzas, provocó una sobrecarga en la red y la salida de varias plantas generadoras, entre ellas Mariel, Santa Cruz, Cienfuegos y Felton.

Horas más tarde, la Empresa Eléctrica de La Habana informó que había comenzado el proceso de restablecimiento del servicio, priorizando los hospitales y sistemas de abasto de agua tras la desconexión parcial del sistema occidental.

El apagón desató una ola de indignación en redes sociales, donde los cubanos mostraron su hartazgo ante la reiteración de fallos y el deterioro del sistema energético. En publicaciones y comentarios circuló ampliamente la frase “esto no es solo un apagón, es un país apagado”, reflejando el malestar acumulado por la crisis eléctrica.

De acuerdo con reportes previos, el evento dejó sin servicio eléctrico a millones de personas desde la madrugada y provocó que La Habana amaneciera completamente a oscuras. Los cortes, según la Unión Eléctrica, se originaron por una sobrecarga en el occidente del país y agravaron un déficit nacional de generación que ya supera los 2,000 megawatts.

En su evolución, el apagón se suma a una larga cadena de fallas que ha dejado al descubierto la profunda fragilidad del Sistema Electroenergético Nacional, afectado por averías, déficit de combustible y falta de inversión. En los últimos meses, Cuba ha registrado al menos cinco colapsos nacionales y múltiples apagones regionales que han paralizado provincias enteras.

Mientras las autoridades insisten en hablar de “falla técnica” y “complejidades derivadas del bloqueo”, los ciudadanos reclaman transparencia y soluciones. Para muchos, la oscuridad de este miércoles fue solo otro episodio de un país que, como escribió un usuario en redes, “vive desconectado desde hace demasiado tiempo”.