La visita a Cuba hasta el 21 de noviembre de la relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan, sirve al gobierno para exponer daños atribuidos al embargo estadounidense, pero ha desatado una avalancha de críticas ciudadanas que señalan corrupción, mala administración y prioridades distorsionadas que han profundizado la policrisis actual.

El viernes, directivos de la Central Termoeléctrica “Antonio Guiteras”, en Matanzas, recibieron a Douhan y afirmaron que las sanciones estadounidenses han limitado la compra de piezas de repuesto.

Le comentaron, además, que se ha encarecido el acceso al combustible y aludieron a daños superiores a 496 millones de dólares en el sector energético, de acuerdo con un reporte del Ministerio de Relaciones Exteriores en su página de Facebook.

En Varadero, autoridades del Ministerio de Turismo y representantes de la Marina local aseguraron que las medidas restrictivas han frenado la llegada de visitantes internacionales, impedido la entrada de cruceros y paralizado proyectos estratégicos, con pérdidas superiores a 2,528 millones de dólares en el último período.

La agenda incluyó también intercambios con académicos de la Universidad de La Habana, especialistas del pediátrico William Soler y visitas a instituciones como la empresa BioCubaFarma para examinar afectaciones en biotecnología y salud, destacó en X la Cancillería.

Pero la respuesta en redes fue inmediata y feroz. Cientos de cubanos cuestionaron que el gobierno culpe al “bloqueo”, mientras mantiene privilegios para la élite, invierte en hoteles de lujo y casi vacíos y deja deteriorarse la infraestructura esencial del país.

Algunos, como Ada Pérez denunciaron la vida acomodada de dirigentes y sus familias; otros, como Santo Norben Ramírez, responsabilizaron directamente al propio sistema político por décadas de errores económicos.

Usuarios reclamaron que la relatora también escuche a jóvenes presos por protestar, médicos que no han podido cobrar sus ahorros de misiones o comunidades hundidas en el deterioro.

En paralelo, varios comentarios desmontaron el argumento energético oficial. Al respecto, recordaron que la Guiteras opera con tecnología francesa y japonesa y que la falta de piezas se debe a impagos y pérdida de credibilidad crediticia, no a prohibiciones externas.

Otros señalaron la contradicción entre el discurso del “bloqueo” y la continua entrada de mercancías desde Estados Unidos, así como la prioridad dada a la construcción hotelera frente a servicios esenciales como ambulancias, acueductos o vías en ruinas.

Varios cibernautas mencionaron fondos previamente donados para reparaciones que nunca se ejecutaron y acusaron al gobierno de desviar recursos.

Mientras la Cancillería insiste en presentar la visita como evidencia del impacto del embargo, la respuesta ciudadana exhibe una narrativa opuesta.

Para una parte significativa de la población, el verdadero bloqueo es interno y se expresa en corrupción, opacidad y una administración incapaz de sacar al país del colapso.

La realidad para los cubanos sigue siendo de apagones prolongados, cortes imprevistos y una infraestructura eléctrica con una vulnerabilidad crónica.

Aunque se anuncien inversiones en energías renovables, el Sistema Eléctrico Nacional sigue al borde del colapso, incapaz de garantizar un suministro estable para hogares, hospitales e industrias, mientras la población paga el costo acumulado de años de negligencia, decisiones erráticas y mala gestión estatal.