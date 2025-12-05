Rescatan a una mujer que cayó al mar en el Malecón de La Habana

Rescate de mujer que cayó al mar en el Malecón de La Habana

Una mujer de edad avanzada fue rescatada este jueves tras caer al mar en una zona del Malecón habanero, según informó el usuario Carlos Espinosa Betancourt en el grupo de Facebook Maravilloso Malecón.

El testigo calificó la operación como un "rescate exitoso" y aseguró que la señora, aunque desorientada, se encuentra en buen estado, gracias a la rápida intervención del Grupo de Rescate y Salvamento.

En su publicación, Espinosa Betancourt explicó que la mujer había caído al agua y que los rescatistas actuaron con prontitud para sacarla con vida.

Las imágenes compartidas muestran a la señora de pie y conversando con sus salvadores y con varios policías, lo que confirma que no sufrió lesiones de gravedad.

Los rescatistas colocaron una escalera desde el muro hasta el diente de perro, permitiendo que la mujer subiera por sus propios medios mientras uno de los especialistas la asistía de cerca.

Para protegerla del frío y el viento, le pusieron una chaqueta de los bomberos.

Las fotos sugieren que la mujer cayó directamente al agua -lo cual coincide con el hecho de que se le abrigara de inmediato-. No obstante, no se conocen detalles precisos sobre cómo ocurrió el incidente.

Tampoco está claro si se trató de una caída accidental o si ocurrió otra circunstancia.

Captura de Facebook / Maravilloso Malecón / Carlos Espinosa Betancourt

La publicación generó numerosas reacciones.

Varios usuarios felicitaron al equipo de Rescate y Salvamento por su eficiencia y su rápida respuesta.

Otros aprovecharon para llamar la atención sobre la necesidad de cuidar más a los adultos mayores, especialmente a aquellos que presentan desorientación o síntomas de deterioro cognitivo.

"Qué suerte que pudieron rescatarla, pero creo que los familiares deben estar más atentos a los adultos mayores y más si presentan síntomas de demencia", comentó una usuaria, recordando la frecuencia creciente de reportes de personas mayores extraviadas.

Otra internauta especuló sobre la posibilidad de que la caída no haya sido accidental: "Creo que quería terminar… Por muy desorientada [que esté], tiene que subir el muro y lanzarse… hay muchos lugares donde hay dientes de perro… Ella estaba tan desorientada que pudo lanzarse al agua".

Por ahora, no se ha ofrecido información oficial sobre la identidad de la mujer ni sobre las circunstancias exactas que la llevaron a caer al mar, pero el incidente cerró con un final afortunado gracias a la rápida actuación de los rescatistas.